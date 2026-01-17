Irán restablece el funcionamiento de los SMS locales pero mantiene al país sin internet tras nueve días de bloqueo

Sí, pero... Las comunicaciones solo se pueden realizar de manera local. Por el momento, Teherán sigue sin permitir el envío de SMS internacionales y tampoco se ha permitido todavía el acceso a internet, que lleva capado desde el pasado 8 de enero.

La situación en Irán empieza a estabilizarse tras semanas de intensas protestas, aunque el régimen de Ali Jameneí mantiene una fuerte presencia policial para prevenir nuevas manifestaciones. Las restricciones se están levantando lentamente, como el reciente restablecimiento del servicio de SMS locales, mientras que las comunicaciones internacionales y el acceso a internet siguen bloqueados. En cuanto a las detenciones, el gobierno iraní informa de al menos 3.000 arrestos, calificando a los detenidos de "terroristas", aunque organizaciones como HRANA elevan la cifra a 19.000. Respecto a los fallecidos, las autoridades no han proporcionado datos, pero Iran Human Rights estima 3.428 muertes.

La calma va volviendo poco a poco a las calles de Irán con unas protestas que ya han ido a menos, pero el régimen de Ali Jameneí sigue manteniendo una fuerte presencia policial para evitar nuevas manifestaciones y su restablecimiento de algunas las restricciones a la ciudadanía implementadas durante estas últimas semanas llegan a cuentagotas.

Sin ir más lejos, este sábado Irán ha reestablecido el funcionamiento de los SMS dentro del país en la que supone la primera reapertura comunicativa desde que se decidiera el pasado 8 de enero cortar todas las comunicaciones mientras las protestas alcanzaban su punto álgido.

"Se ha reactivado el envío de los SMS de los teléfonos móviles hace unos minutos", ha informado la agencia Tasnim de madrugada este sábado, sin ofrecer más detalles. No obstante, el envió solo se puede realizar de manera local, ya que los mensajes internacionales siguen estando bloqueados.

De hecho, los iraníes tampoco pueden todavía acceder a internet en el que es ya el noveno día de aislamiento comunicativo en el país.

Cifras de las protestas

Con la llegada de la relativa calma, Irán ha comunicado que ha detenido al menos a 3.000 personas, aunque desde Teherán los califican de "terroristas", en las protestas. Una cifra que choca con los números publicados por algunas ONGs o la última actualización de la organización HRANA, que cifró en 19.000 los arrestos producidos.

Tampoco hay consenso a la hora de dar cifra de fallecidos. En este caso, las autoridades iraníes directamente no han proporcionado ningún dato ya que aseguran no tener ningún recuento realizado al respecto, pero alguna organización como Iran Human Rights sitúa en 3.428 los fallecidos en los disturbios.

