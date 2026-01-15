Irán reacciona ante Trump y afirma en la ONU que responderá con "una acción decisiva" a cualquier agresión

El contexto El presidente de EEUU avisó al país iraní con un ataque inminente en caso de continuar la sangrienta represión de su Gobierno a las protestas multitudinarias, en las que han muerto más de 3.400 personas.

Irán ha respondido a las amenazas de Donald Trump en la ONU, donde su representante, Gholamhossein Darzi, afirmó que responderán con "acción decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión. Trump ha insinuado un ataque inminente contra Irán tras su intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro. Aunque Trump mencionó que la represión en Irán parecía disminuir, advirtió que golpearían "donde más les duele" si continuaban las ejecuciones. Abbas Araghchi, ministro iraní, instó a Trump a evitar errores pasados y buscar soluciones diplomáticas, subrayando que la tecnología y la determinación no pueden ser destruidas.

Irán ha reaccionado ante Donald Trump. Lo ha hecho en la ONU. Lo ha hecho ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Gholamhossein Darzi, representante permanente iraní, ha afirmado que su país va a responder con una "acción decisiva" y conforme al derecho internacional a cualquier agresión contra la nación persa.

Así lo ha afirmado Darzi, después de las amenazas de Trump con un ataque militar en la región: "Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto se responderá con una acción decisiva, proporcional y conforme al derecho internacional".

Y es que Trump, aparte de en Groenlandia, tiene la mirada puesta en Irán. La tiene después de su intervención militar en Venezuela, del bombardeo a Caracas y de la captura de Nicolás Maduro. Porque el republicano, tras dicha acción, ha insinuado un ataque inminente contra la región persa.

"El objetivo final es ganar. Me gusta ganar", respondió sobre el asunto para explicar qué significa para él ganar: "Bueno, sería como en Venezuela. Definámoslo como con Baghdadi, que fue aniquilado, como con Soleimani, y lo definiremos en Irán".

Sin embargo, Trump expresó que le estaban informando de que la sangrienta represión del Gobierno de Irán contra las protestas multitudinarias parecía estar disminuyendo y que Teherán, en ese sentido, habría decidido no ejecutar más manifestantes.

"Nos han dicho que las matanzas están cesando y que no hay planes para más ejecuciones", afirmó en la apertura de un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Porque Trump ya dijo en su momento que iban a golpear a Irán "donde más les duele" en caso de seguir con la represión. Porque afirmó que iban a emprender "una acción muy contundente". Porque advirtió de que estarían "muy molestos" en caso de producirse más ejecuciones.

Ese comentario de Trump podría hacer referencia en concreto a Erfan Soltani, un hombre detenido el 8 de enero que según la ONG Iran Human Rights estaba previsto que fuese ejecutado este miércoles. La organización elevó a más de 3.400 el número de manifestantes muertos en las protestas antigubernamentales, impulsadas por el deterioro de las condiciones económicas del país o la depreciación del rial.

Ante ese posible ataque, Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores iraní, envió un mensaje a Trump en el que le pidió "no cometer el mismo error" que en 2025, cuando en junio bombardeó instalaciones nucleares en Irán y le instó además a buscar salidas diplomáticas.

En palabras a 'Fox News' Araghchi insistió en que si repite dicha operación militar los resultados serán los mismos: "Destruyeron instalaciones y máquinas, pero la tecnología no se puede bombardear y tampoco la determinación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.