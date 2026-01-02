La investigación apunta a una bengala como posible causa de la tragedia de Nochevieja en la estación de los Alpes suizos

Los detalles Según ha declarado Beatrice Pilloud, fiscal general del Valais, "todo apunta a que el incendio se originó con velas o bengalas colocadas sobre botellas de champán", lo que generó una "muy rápida deflagración".

El incendio en el local Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, que ha provocado al menos 40 muertes, podría haber sido causado por bengalas en botellas de champán, según las autoridades suizas. Beatrice Pilloud, fiscal general de Valais, indicó que las bengalas estaban colocadas demasiado cerca del techo, lo que provocó una rápida deflagración. La investigación se centra en el uso de materiales, permisos y medidas de seguridad del local. No se descarta responsabilidad penal por negligencia. Se han identificado la mayoría de los 119 heridos, pero la identificación de los fallecidos aún está en curso.

El uso de bengalas en las botellas de champán es la principal hipótesis que manejan las autoridades suizas para explicar el motivo que causó el incendio en el local Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza, que se ha cobrado la vida de al menos 47 personas según las autoridades italianas (aunque desde el país suizo siguen manteniendo 40).

"Todo apunta a que el incendio se originó con velas o bengalas colocadas sobre botellas de champán", ha señalado Beatrice Pilloud, fiscal general de Valais, en una declaración ante los medios. Según ha especificado, dichas bengalas estaban colocadas "demasiado cerca" del techo.

"A partir de ahí, se produjo una deflagración muy rápida y generalizada", ha añadido. Los investigadores trabajan principalmente en esa pesquisa a raíz de los análisis obtenidos de los restos quemados del bar así como de la visualización de vídeos de varias personas presentes en el lugar y entrevistas que realizaron a varios supervivientes, entre ellos los dos gerentes franceses del bar.

Eso sí, Pilloud ha afirmado que "no se descarta" ninguna hipótesis por el momento porque la investigación sigue su curso. Además, las autoridades ya han realizado una lista de personas que estaban presentes en el local y han comentado con los gerentes la distribución interna del espacio para acoger a todos los visitantes.

El resto de la investigación, ha comentado Pilloud, se centrará especialmente en el trabajo realizado en el bar, los materiales que se utilizaron, los permisos de funcionamiento y las medidas de seguridad: "Con esto me refiero a los extintores, las vías de escape, el cumplimiento de las normas contra incendios y los medios de lucha contra el fuego".

Por último, no ha descartado que se atribuya una responsabilidad penal a las personas "implicadas", pudiendo ser imputadas por un delito por negligencia, homicidio involuntario y lesiones.

Comienza la identificación

Por otro lado, Pilloud también ha apuntado que ya conocen la identidad de la gran mayoría de los 119 heridos: 71 son suizos, 14 franceses, 11 italianos, cuatro serbios, un bosnio, un belga, un luxemburgués, un polaco y un portugués. A ello se suman seis individuos cuya nacionalidad sigue siendo incierta.

En cambio, todavía trabajan en la identificación de los 40 fallecidos (mantienen la cifra pese a las cuentas de las autoridades italianas) en el incendio, explicando que podría llevarles días antes de que se revelen los nombres de todos los muertos por la gravedad de algunas de las quemaduras.

Mientras tanto, MathiasReynard, presidente del gobierno de Valais, ha especificado que alrededor de 50 personas ya han sido trasladadas o lo serán muy pronto a centros especializados en quemados graves en diferentes puntos de Europa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.