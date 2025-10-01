Un integrante de la Flotilla, minutos antes de ser interceptados: "He tenido que lanzar mi trípode y las herramientas de cocina para no dar visos de resistencia"

El periodista ha confesado a laSexta que ha tenido que lanzar su trípode y "se han tenido que lanzar las herramientas de cocina para que en ningún caso se pueda interpretar que hay ningún viso de resistencia a bordo de este barco que han asumido el principio de no violencia".

El periodista Néstor Prieto, un integrante de la Flotilla, ha hablado con laSexta minutos antes de ser interceptado por Israel y ha confesado que ha tenido que lanzar su trípode "y las herramientas de cocina para no dar visos de resistencia".

"Las flotillas llevan intentando entrar en Gaza en 2008. Pero el precedente más reciente fue en 2010 cuando un buque fue interceptado por las Fuerzas israelíes. En el asalto, Israel asesinó a 10 personas, entre ellas a un periodista", ha recordado Prieto.

Esto, ha indicado el periodista, "generó un protocolo de responder de manera no violenta". "El protocolo marca que permanezcamos en una posición circular, que todo el mundo sea visible, con el pasaporte en la mano y lleve chaleco salvavidas", ha indicado.

De esta manera, el periodista ha confesado que ha tenido que lanzar su trípode y "se han tenido que lanzar las herramientas de cocina para que en ningún caso se pueda interpretar que hay ningún viso de resistencia a bordo de este barco que han asumido el principio de no violencia".

