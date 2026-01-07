Ahora

"No puede ser revocado ni transferido"

El Instituto Nobel recuerda a Corina Machado que no se puede transferir el premio tras decir que quiere compartirlo con Trump

El contexto En octubre, el republicano expresó su malestar porque la opositora venezolana no rechazara el Nobel para entregárselo a él. Una situación que para él fue un "pecado imperdonable" que no ha olvidado.

Imagen de archivo de María Corina Machado.
El Instituto Nobel noruego ha señalado que un Premio Nobel no se puede transferir a terceros, después de que la ganadora del Nobel de la Paz de 2025, la líder opositora venezolana María Corina Machado, afirmase que quería "compartirlo" con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", ha dicho el portavoz Erik Aasheim.

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", ha matizado el representante del Instituto Nobel noruego, que ejerce de secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, que ya había dedicado el Nobel a Trump cuando lo recibió, afirmó este lunes en una entrevista en la cadena estadounidense 'Fox News' que "ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él".

En la entrevista, agradeció al presidente de EEUU las "valientes acciones" que condujeron el sábado al secuestro del hasta entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque reconoció que no ha hablado personalmente con él desde que se le otorgó el Nobel en octubre.

Según afirmó el lunes The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel codiciado por Trump le habría costado el respaldo del presidente de EEUU, que tras la captura de Maduro le ha negado el respaldo para liderar una transición en Venezuela.

A pesar de que Machado le dedicó a Trump el prestigioso galardón, el hecho de que no rechazara el reconocimiento resultó un "pecado imperdonable" que el mandatario no ha olvidado, según explicaron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.

