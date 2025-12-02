Iberia, Air Europa y Plus Ultra reciben la suspensión para volar a Venezuela mientras Maduro reanuda los vuelos de deportación procedentes de EEUU

El contexto La medida ha sido anunciada a pesar de las recientes tensiones entre los dos países, cuya relación bilateral ha empeorado significativamente durante los últimos meses a raíz de los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe.

Mientras Iberia, Air Europa y Plus Ultra mantienen suspendidos sus vuelos a Venezuela tras la alerta de la Agencia Española de Seguridad Aérea —que advierte del "potencial riesgo para la aviación civil por aumento de actividad militar y presencia de armas antiaéreas"—, Caracas ha dado un giro inesperado. Las autoridades venezolanas han autorizado este martes la reanudación de los vuelos de deportación de ciudadanos venezolanos desde Estados Unidos, atendiendo a una solicitud previa de la Administración del presidente Donald Trump.

La Autoridad Aeronáutica de Venezuela ha confirmado que ha recibido la solicitud presentada por el Gobierno de Estados Unidos para poner en marcha de nuevo estos vuelos, según ha indicado el Ministerio de Transportes de Venezuela en informaciones recogidas por la cadena de televisión VTV.

"Por instrucciones del presidente, Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves operadas por la empresa Eastern Airlines en la ruta Phoenix-Maiquetía, para que los pasajeros aterricen en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía", ha recalcado.

Así, se reanudarán estos vuelos que ya venían realizándose de forma periódica, los miércoles y viernes, desde que se suscribió este acuerdo de deportación y repatriación entre las autoridades estadounidenses y venezolanas.

"Esta autorización ha sido emitida conforme a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela y a las leyes internacionales de la aviación civil", ha aseverado, al tiempo que hecho hincapié en la importancia del plan Vuelta a la Patria.

La medida ha sido anunciada a pesar de las recientes tensiones entre los dos países, cuya relación bilateral ha empeorado significativamente durante los últimos meses a raíz de los ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra embarcaciones en el mar Caribe.

La situación ha llevado incluso a Estados Unidos a anunciar el cierre del espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores", en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país.

