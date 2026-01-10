Seis muertos en tres tiroteos diferentes en Mississippi: hay un detenido

Imagen de archivo de una operación del FBI en Estados Unidos

Los detalles Según ha explicado Eddie Scott, el sheriff del condado de Clay, un mismo hombre que ha sido detenido fue el encargado de efectuar los disparos en tres localizaciones diferentes.

Seis personas murieron en un tiroteo en West Point, cerca de la frontera con Alabama, perpetrado por un hombre armado que atacó en tres lugares distintos. El sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, calificó el suceso como una tragedia para la comunidad en una publicación de Facebook. Scott informó a 'NBC News' que algunas víctimas eran familiares del tirador, aunque no reveló sus identidades ni detalles sobre los tiroteos. El sospechoso fue detenido y está bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones. Scott pidió oraciones por las víctimas y sus familias.

Seis personas han muerto durante este viernes por la noche después de que un hombre armado disparara contra ellos en un incidente que se extendió hasta por tres puntos diferentes de la localidad de West Point, cerca de la frontera con Alabama.

"Desafortunadamente, esta noche hemos tenido que lidiar con una tragedia en nuestra comunidad", ha afirmado el sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, en una publicación de Facebook sobre el tiroteo.

Además, según ha contando Scott a 'NBC News', algunas de las víctimas eran familiares del tirador, pero no ha especificado la identidad ni tampoco cómo se produjeron los tiroteos.

Eso sí, se ha logrado detener al sospechoso, que actualmente se encuentra bajo la custodia policial y a la espera de las autoridades concluyan las investigaciones.

"Les pido que oren por nuestras víctimas y sus familias", concluyó Scott en su mensaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.