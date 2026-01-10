Ahora

Fue detenido

Seis muertos en tres tiroteos diferentes en Mississippi: hay un detenido

Los detalles Según ha explicado Eddie Scott, el sheriff del condado de Clay, un mismo hombre que ha sido detenido fue el encargado de efectuar los disparos en tres localizaciones diferentes.

Imagen de archivo de una operación del FBI en Estados UnidosImagen de archivo de una operación del FBI en Estados UnidosEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Seis personas han muerto durante este viernes por la noche después de que un hombre armado disparara contra ellos en un incidente que se extendió hasta por tres puntos diferentes de la localidad de West Point, cerca de la frontera con Alabama.

"Desafortunadamente, esta noche hemos tenido que lidiar con una tragedia en nuestra comunidad", ha afirmado el sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, en una publicación de Facebook sobre el tiroteo.

Además, según ha contando Scott a 'NBC News', algunas de las víctimas eran familiares del tirador, pero no ha especificado la identidad ni tampoco cómo se produjeron los tiroteos.

Eso sí, se ha logrado detener al sospechoso, que actualmente se encuentra bajo la custodia policial y a la espera de las autoridades concluyan las investigaciones.

"Les pido que oren por nuestras víctimas y sus familias", concluyó Scott en su mensaje.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El hermano de unas de las excarceladas en Venezuela dice que "no es una libertad plena": "Se le ha prohibido hablar públicamente"
  2. El PP llamará a declarar a Paco Salazar a la comisión del Senado tras la cascada de acusaciones por acoso sexual
  3. El PP carga contra el PSOE por el nuevo modelo de financiación y lo tilda de "corrupción": "Es un cheque para seguir en el poder"
  4. "Es la tragedia de nuestras vidas": los propietarios del bar de Crans-Montana hablan por primera vez tras el incendio
  5. Sin límite de edad ni entrenamiento: los nulos requisitos para los agentes del ICE ponen en duda su capacidad
  6. La Policía halla los cuerpos sin vida de dos jóvenes de 20 y 13 años en Logroño