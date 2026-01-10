No hay tregua en Gaza: Israel sigue atacando la Franja mientras los palestinos desplazados sufren el frío del invierno

Los detalles Un nuevo ataque del Ejército israelí ha dejado un enorme cráter muy cerca de un campamento. Este ha formado parte de una serie de bombardeos que ha dejado 13 muertos durante este viernes.

A pesar de las afirmaciones de Estados Unidos e Israel sobre una tregua en la Franja de Gaza, la ofensiva israelí continúa sin cesar. Aunque se llegó a un acuerdo y se liberaron rehenes, el Ejército israelí sigue atacando el enclave palestino. Este viernes, al menos 13 personas murieron en el norte y este de Gaza debido a bombardeos que dejaron un gran cráter cerca de un campamento de desplazados en Ciudad de Gaza. Además, los palestinos enfrentan el frío del invierno, viviendo en tiendas de campaña y sufriendo tormentas que inundan calles destruidas y zonas de refugio.

Aunque Estados Unidos e Israel lo afirmen, no hay tregua en la Franja de Gaza. Pese a que se llegara a un acuerdo y se entregaran rehenes, el Ejército israelí no ha cesado en su ofensiva contra el enclave palestino.

Durante este viernes, al menos 13 personas han muerto en diversos ataques en el norte y este de Gaza tras una serie de bombardeos que han dejado rastro.

Concretamente, cerca de un campamento de desplazados en Ciudad de Gaza, uno de los ataques ha dejado un enorme cráter en la tierra como prueba del impacto de un proyectil israelí.

Por si fuera poco, la supervivencia de los palestinos se ve amenazada por el frío del invierno. Unas personas que ya viven en tiendas de campañas, ahora también afrontar una serie de tormentas que están inundando las calles destruidas y también aquellas zonas donde están intentando refugiarse.

