Hamás ejecuta a tres gazatíes acusados de colaborar con una milicia proisraelí

El contexto La ejecución ha sido grabada por los milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica, que aparecen con el rostro completamente cubierto mientras presentan a tres reos con los ojos tapados ante la multitud.

Imágenes de la ejecución de tres gazatíes por parte de Hamás.
Hamásha ejecutado este domingo a tres gazatíes acusados de colaborar con una milicia proisraelí.

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica ha publicado las impactantes imágenes del asesinato.

En ellas, se puede ver una ejecución pública en plena calle en la que miembros de Hamás, con el rostro completamente cubierto, presentan a tres reos con los ojos tapados ante la multitud.

En los últimos segundos de este vídeo, los islamistas, que portaban armas y gritaban a los ciudadanos, se posicionaban detrás de los capturados para disparar en sus cabezas.

Por lo visto, los gazatíes habrían colaborado con Israel en un contexto de guerra y conflicto absoluto.

