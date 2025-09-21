Hamás ejecuta a tres gazatíes acusados de colaborar con una milicia proisraelí

El contexto La ejecución ha sido grabada por los milicianos del Movimiento de Resistencia Islámica, que aparecen con el rostro completamente cubierto mientras presentan a tres reos con los ojos tapados ante la multitud.

Hamás ha ejecutado públicamente a tres gazatíes acusados de colaborar con una milicia proisraelí. El Movimiento de Resistencia Islámica ha difundido las impactantes imágenes del suceso, donde se observa a miembros de Hamás con el rostro cubierto llevando a cabo la ejecución en plena calle. Los reos, con los ojos vendados, fueron presentados ante una multitud antes de ser disparados en la cabeza por los islamistas armados, quienes además gritaban a los presentes. Los gazatíes habrían colaborado con Israel en un contexto de guerra y conflicto total, según se informa.

