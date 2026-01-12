Groenlandia se reivindica como parte de Dinamarca y miembro de la OTAN ante las amenazas de Trump: "La defensa debe ocurrir a través de la Alianza"

¿Por qué es importante? El Ejecutivo groenlandés ha aludido al apoyo mostrado la semana pasada por seis países europeos miembros de la OTAN (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) a este territorio como un impulso para que la defensa de esta isla ártica se refuerce a través de la Alianza Atlántica.

Donald Trump insiste en su interés por Groenlandia, mientras Europa intenta contrarrestar sus pretensiones mediante un aumento de la presencia de la OTAN en el territorio, liderado por Reino Unido y Alemania. Groenlandia, parte de Dinamarca y miembro de la OTAN, aboga por que la Alianza gestione su defensa. Seis países europeos han mostrado su apoyo a esta postura. El ministro de Exteriores danés y su homóloga groenlandesa se reunirán con el secretario de Estado de EE. UU. para discutir la situación. Groenlandia defiende su derecho a decidir su futuro, rechazando injerencias externas, mientras la OTAN evalúa reforzar su presencia en el Ártico.

Trump no va a ceder. El presidente de Estados Unidos intentará cumplir su objetivo en Groenlandia, "de una manera u otra", pero y la Unión Europea ¿qué? Ante este escenario, Europa trata de calmar las pretensiones anexionistas de Trump con más presencia de la OTAN en este territorio autónomo danés, un plan que lideran el Reino Unido y Alemania junto con otros países, si bien no hay ninguna garantía de que sea suficiente para convencer al inquilino de la Casa Blanca, que insiste en poseer la isla ártica.

Mientras, el Gobierno groenlandés reivindica su pertenencia a Dinamarca y, por lo tanto, su inclusión en la OTAN. Este lunes se ha mostrado a favor de que sea la Alianza la que se encargue de su defensa. "Groenlandia es parte del Reino de Dinamarca. Groenlandia es, como parte de la Mancomunidad del Reino, miembro de la OTAN, por ello la defensa de Groenlandia debe ocurrir a través de la Alianza", ha señalado en un comunicado el Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés).

El Ejecutivo groenlandés ha aludido al apoyo mostrado la semana pasada por seis países europeos miembros de la OTAN (España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia) a este territorio como un impulso para que la defensa de esta isla ártica se refuerce a través de la Alianza Atlántica. "Todos los miembros de la OTAN, incluido EEUU, tienen un interés común en la defensa de Groenlandia y la coalición de Gobierno de Groenlandia quiere, junto con Dinamarca, que el diálogo sobre la defensa y su desarrollo transcurra mediante la colaboración en la Alianza", apunta el texto.

Está previsto que el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reúnan con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, esta semana, una cita que según el canal danés TV2 será este miércoles en Washington. Rasmussen y Motzfeldt mantuvieron una reunión este lunes, según ha revelado el primero en su cuenta en Instagram, aunque sin dar más detalles.

El presidente autonómico groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha calificado este lunes de "grave" la situación y ha señalado que mantiene un "dialogo continuo" con sus socios y aliados. Nielsen ha hecho estas declaraciones a la televisión pública groenlandesa 'KNR' desde Nuuk antes de viajar a Copenhague, donde permanecerá hasta el próximo día 20. Durante su estancia Nielsen se entrevistará, entre otros, con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut (Parlamento groenlandés) defendieron hace tres días en una declaración conjunta el derecho de los habitantes de esta isla ártica a decidir su futuro frente a las amenazas de Estados Unidos. "El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello", consta en el texto.

El debate en torno a una posible misión de la Alianza Atlántica en el Ártico comenzó debatirse el pasado jueves en Bruselas y ha sido confirmado este lunes por el Gobierno germano. "En el marco de la seguridad transatlántica, el Ártico tiene un papel creciente y dentro de la OTAN se discute fortalecer esta zona", ha declarado el portavoz adjunto del Ejecutivo, Sebastian Hille.

También el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señaló este lunes en Zagreb que "actualmente estamos discutiendo el siguiente paso" para "asegurarnos de que el Ártico se mantenga seguro, ya que todos estamos de acuerdo en que eso tiene que ser una prioridad". Las opciones que se estudian incluyen desde un despliegue permanente hasta ejercicios militares temporales, cooperación en inteligencia y desarrollo de capacidades, en operaciones que previsiblemente se realizarían bajo el paraguas de la OTAN.

