Groenlandia ni se plantea pertenecer a EEUU y aboga por la "solución pacífica": "A nuestra gente le quita el sueño, están preocupados por las amenazas"

El gobierno autónomo de Groenlandia está dispuesto a permitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar una posible invasión de Estados Unidos. Naaja Nathanielsen, ministra groenlandesa, expresó que la población está preocupada por las amenazas estadounidenses de compra o anexión, pero descartó la resistencia armada, abogando por una solución pacífica. Aunque Groenlandia prefiere seguir siendo parte del Reino de Dinamarca, no descarta una futura independencia. La ministra también está abierta a dialogar con Estados Unidos sobre seguridad e inversiones, mientras espera una reunión clave en Washington para conocer las intenciones inmediatas de EEUU.

El gobierno autónomo de Groenlandia ha afirmado este martes estar dispuesto a admitir un mayor despliegue de la OTAN en su territorio para evitar así una invasión por parte de Estados Unidos y ha descartado que su población vaya a optar por "la resistencia", en caso de que aquella se produjera, ha declarado este martes Naaja Nathanielsen, ministra groenlandesa de Negocios, Recursos Naturales, Energía, Justicia e Igualdad de Género.

En rueda de prensa en Londres tras una reunión con el Intergrupo Parlamentario de apoyo a Groenlandia en el Parlamento de Westminster, Nathanielsen ha manifestado que "a nuestra gente le quita el sueño, están preocupados por las amenazas (estadounidenses) de compra o de anexión de Groenlandia, que causan una enorme preocupación sobre el futuro". No obstante, ha subrayado, "no tenemos intención de convertirnos en americanos. Somos sus aliados pero no nos vemos como estadounidenses".

"Nos sentimos traicionados, esa retórica agresiva (...) cuando no hemos hecho nada para que abone la idea de que Groenlandia es parte de los intereses de Estados Unidos. No es algo que nos merezcamos, ni algo que viéramos venir", ha insistido Nathanielsen, según ha informado EFE. Sin embargo, la ministra no ha querido replicar a esa retórica estadounidense con la misma hostilidad, sino que se ha mostrado abierta a tratar con el gobierno del presidente Donald Trump un refuerzo en la seguridad de la isla, así como una apertura a las inversiones en materias mineras y energéticas, con exclusión del uranio, ha precisado.

Pero ha destacado que la preferencia de su gobierno iría en propiciar un mayor despliegue de la OTAN -tanto soldados americanos como europeos-, una alianza militar que en el caso de Groenlandia "ha traído paz y estabilidad", ha subrayado. Y en el caso de que fracasar todo intento de mediación y apaciguamiento, ¿optarían los groenlandeses por la resistencia?: "No somos un país que abogue por la guerra, queremos una solución pacífica y no vemos el interés de usar las armas" contra un agresor, ha zanjado.

Con respecto a las veleidades independentistas de los groenlandeses, la ministra las ha descartado en este momento con afirmaciones tan tajantes como esta: "Estamos bastante satisfechos siendo parte del Reino de Dinamarca", y aunque no ha descartado en un futuro a largo plazo una eventual separación, sí ha dicho que ese tema "no está sobre la mesa, ni la independencia es para mañana".

Y respecto a la retórica estadounidense de que el control de Groenlandia es vital para mantener alejados a Rusia y China, la ministra ha señalado que las inversiones de ambos países en la isla son casi inexistentes, como también lo son las de EEUU -ha puntualizado-, y en todo caso se ha mostrado dispuesta a abrir el país a oportunidades de negocio si Washington así lo pide.

Para conocer con más exactitud las intenciones inmediatas de EEUU, Nathanielsen ha emplazado a la reunión que este miércoles mantendrán en Washington el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio; el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y donde estará también presente la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt.

