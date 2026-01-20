Groenlandia pide a los suyos preparase para "todas las posibilidades" al no descartar que EEUU use la "fuerza militar" para satisfacer a Trump

Mientras tanto... La ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, ha sido recibida este martes por parte de los groenlandeses con aplausos y vítores a su llegada al aeropuerto tras exigir respeto en la Casa Blanca y negociar durante una semana mano a mano con los hombres de Trump.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha mandado este martes un mensaje a sus ciudadanos: deben estar preparados para cualquier escenario, incluso una invasión militar por parte de Estados Unidos (EEUU). Nielsen no descarta que no vaya a ocurrir en una comparecencia en Nuuk en la que ha pedido respeto para Groenlandia y su integridad territorial.

"No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades", ha afirmado ante el interés de EEUU, y sobre todo de su presidente, Donald Trump, por hacerse con este territorio autónomo danés.

El vicepresidente groenlandés, Múte B. Egede, ha insistido en esa comparecencia en la misma idea y ha resaltado que este territorio tiene que estar listo para que llegue "más presión" por parte de EEUU. "Por eso tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico (máxima autoridad militar en la isla), los municipios y ministerios. Tenemos el deber de estar preparados para todo", ha explicado Egede.

Nielsen ha calificado de "inaceptable" hablar de una posible anexión de la isla y ha subrayado que Groenlandia "es parte de la OTAN y, si hay una escalada, también tendrá consecuencias para el resto del mundo". Aparte de Dinamarca, varios países europeos miembros de la Alianza han enviado personal militar en la última semana a la isla para reforzar su seguridad y la del Ártico, a lo que EEUU ha respondido con una amenaza de aranceles como respuesta.

Nielsen ha defendido la necesidad de una mayor presencia militar en la isla y ha aludido a las "crecientes tensiones" en el Ártico. El Gobierno groenlandés considera importante continuar con la "estrecha colaboración" con Dinamarca, así como con la OTANy con la Unión Europea (UE), aunque sin buscar ingresar en esta última, que abandonó en 1985.

Durante la comparecencia, a Nielsen le han preguntado también por la imagen generada por inteligencia artificial que Trump ha colgado horas antes en sus redes sociales y en la que aparece clavando la bandera de su país en Groenlandia. "Por supuesto que seguimos lo que pasa en las redes sociales. No es respetuoso. Queremos diálogo en los canales adecuados, así no tiene que hacerse en los medios y en las redes sociales", ha comentado. Egede, por su parte, ha resaltado que la presión que EEUU está ejerciendo sobre Groenlandia está haciendo mella en los algo menos de 57.000 habitantes de este territorio. "Todos en la sociedad se encuentran emocionalmente afectados", ha afirmado el vicepresidente estadounidense.

Aplausos y vítores para la ministra de Exteriores groenlandesa

La ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, ha sido recibida este martes por parte de los groenlandeses con aplausos y vítores a su llegada al aeropuerto tras exigir respeto en la Casa Blanca y negociar durante una semana mano a mano con los hombres de Trump. Poco después de estas conversaciones Motzfeldt se vino abajo en una entrevista porque, reconocía, la tensión es enorme.

Más de un centenar de personas, según la televisión pública groenlandesa 'KNR', han ondeado banderas de la región y han aclamado a la ministra de Exteriores groenlandesa, que ha agradecido el apoyo. "Ha sido abrumador, me he emocionado. Solo hago mi trabajo por todos los que viven aquí, todos los que aman nuestro país y por nuestros descendientes, que deben tener derecho a vivir aquí en nuestro país", ha declarado a la televisión pública danesa 'DR'.

Moztfeldt y su colega danés, Lars Løkke Rasmussen, se reunieron el miércoles pasado en Washington con el vicepresidente de EEUU, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, un encuentro en el que se acordó la creación de un grupo de trabajo conjunto. Tras la reunión, Motzfeldt dio una entrevista a 'KNR' desde Washington en la que admitió muy emocionada que habían sido días "muy duros" y que la presión sobre la isla había sido "muy grande". El apoyo de los groenlandeses a Motzfeldt en las redes sociales ha sido masivo en los últimos días, destaca 'KNR'.

La ministra de Exteriores también estuvo la víspera en Bruselas con el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tanto el Gobierno danés como el groenlandés han rechazado la posibilidad de que EEUU pueda hacerse con esta isla ártica y han calificado de inaceptables las palabras de Trump, aunque se han abierto a aumentar la colaboración con Washington. Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca aunque tiene un amplio Estatuto de autonomía que incluye el derecho de autodeterminación.

