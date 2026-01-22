Groenlandia insiste en que "la OTAN no tiene autoridad para negociar sobre la isla por su cuenta" con Trump

Los detalles La diputada Aaja Chemnitz denuncia el ninguneo a la isla por parte de Donald Trump y Mark Rutte y asegura que ningún acuerdo será válido si no cuenta con el visto bueno de los groenlandeses.

La OTAN no tiene potestad para negociar el futuro de Groenlandia con Estados Unidos. Así lo asegura Aaja Chemnitz, una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, anunciasen este miércoles un preacuerdo para que EEUU implantase más bases militares en la isla para controlar el Ártico a cambio de respetar la soberanía y la integridad territorial danesa.

Unas horas después de conocerse este principio de acuerdo, Chemnitz ha denunciado el ninguneo tanto de Washington como de Rutte hacia los groenlandeses. "Las declaraciones de Trump de las que estamos siendo testigos estos días son una completa locura. De ninguna manera la OTAN tiene un mandato para negociar nada sobre Groenlandia. Nada sobre nosotros sin nosotros", ha criticado la parlamentaria groenlandesa a través de la red social Facebook.

Chemnitz, integrante del partido independentista groenlandés Inuit Ataqatigiit, ha apuntado también que con Trump "no se puede negociar nada porque tenemos posturas lejanas", asegurando que los habitantes de la isla del Ártico no entenderían que sus recursos naturales fuesen a parar a manos estadounidenses.

Trump asegura que "tenemos todo lo que queríamos"

Este miércoles, tras su reunión con Mark Rutte en la que se produjo ese preacuerdo, Trump definió lo pactado con Rutte como "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos".

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo", aunque no aclaró si Estados Unidos tendrá la propiedad de la isla ártica.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha señalado este jueves que el preacuerdo no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según ha sido informada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Frederiksen ha resaltado que el Gobierno danés ha coordinado su actuación con el de Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un "estrecho diálogo" con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte "tanto antes como después de su reunión con el presidente Trump en Davos".

