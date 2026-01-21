Groenlandia empieza a prepararse ante un posible escenario de guerra: estas son las recomendaciones de supervivencia a sus ciudadanos

Los detalles Desde agua, comida y botiquín hasta armas de caza y radios a pilas: el Gobierno autonómico ha repartido una guía de 11 páginas para que los habitantes puedan valerse por sí mismos durante cinco días y afrontar apagones, falta de suministros o incluso una posible agresión.

Aunque Donald Trump no quiera a Dinamarca ni a Groenlandia en la mesa, ambos gobiernos han decidido mover ficha. En Copenhague respiran algo más tranquilos tras marcar límites claros, pero en Groenlandia la inquietud es evidente y ya se traduce en medidas prácticas para la población.

Este miércoles, el Gobierno autonómico de Groenlandia ha convocado una rueda de prensa en Nuuk para explicar a sus ciudadanos qué deben meter en un kit de emergencias para sobrevivir al menos cinco días si se produce una situación extrema, incluida una eventual agresión exterior.

Los encargados de detallar las recomendaciones han sido los ministros de Caza y de Asuntos Sociales, y la lista no deja lugar a dudas sobre la seriedad del mensaje: 15 litros de agua por persona, alimentos no perecederos, armas de caza, munición, medicamentos y un botiquín básico.

11 páginas para resistir cinco días

Las indicaciones están recogidas en un folleto de once páginas, titulado 'Preparado para la crisis. Preparado para cinco días', que ya se ha empezado a repartir entre los 57.000 habitantes de la isla. El objetivo es claro: que los ciudadanos se valgan por sí mismos durante al menos cinco días en caso de emergencia, como una invasión o un colapso de los servicios básicos.

El documento incluye recomendaciones muy concretas: tres litros de agua por persona y día, comida fácil de preparar, botiquín de primeros auxilios, papel higiénico, mantas, linternas, baterías, velas y cerillas. También dinero en efectivo, tarjetas de crédito a mano, power banks para el móvil, estufas de queroseno, generadores de emergencia y, sobre todo, radios con pilas para poder recibir información oficial si cae la red eléctrica.

Además, se pide tener anotados los teléfonos esenciales y se dan consejos específicos para hogares con niños, personas mayores o ciudadanos con necesidades especiales.

"El folleto ha sido elaborado para reforzar la seguridad de la población y hacer la protección civil aún más fuerte", explicó el Ministerio de Pesca, Caza y Agricultura, según la radiotelevisión pública KNR. Un mensaje que recuerda a los manuales que repartió Finlandia tras la invasión rusa de Ucrania y que también contempla situaciones habituales en Groenlandia, como apagones prolongados.

No es un dato menor: Groenlandia tiene 2,1 millones de kilómetros cuadrados, de los que el 80 % está cubierto de hielo.

"Hay que estar preparados para todas las posibilidades"

El presidente autonómico, Jens-Frederik Nielsen, ya había lanzado el aviso un día antes: "No es probable que se recurra a la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir, porque así lo ha hecho la otra parte".

En clara alusión a las declaraciones de Trump, que no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla. Su antecesor y actual socio de coalición, Múte B. Egede, va más allá y advierte de que Groenlandia debe prepararse para soportar una "mayor presión" de Estados Unidos.

El Gobierno de Nuuk, una coalición amplia con presencia del independentismo moderado, coordina estos preparativos con la policía, el Comando Ártico del Ejército danés y las autoridades locales. Dinamarca, por su parte, ha reforzado su presencia militar y apuesta por una presencia permanente de la OTAN, similar a la del Báltico.

Noruega también avisa a sus ciudadanos

La inquietud se extiende por el norte de Europa. Noruega ha enviado una carta a miles de ciudadanos advirtiendo de que, en caso de guerra, el Estado podría requisar bienes privados.

La notificación ha llegado ya a más de 13.500 propietarios de inmuebles, barcos o maquinaria que podría ser útil en un conflicto armado, y el Ministerio de Defensa noruego no descarta ampliar la cifra.

El objetivo es claro: que 2026 sea el año de la "preparación total" ante una posible guerra. Eso sí, insisten en que, por ahora, la carta tiene carácter informativo y preventivo.

El 'no' rotundo de Dinamarca a Trump

Mientras en Groenlandia se reparten guías de supervivencia, en Copenhague la respuesta política es firme. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, ha rechazado de plano la exigencia de Trump de iniciar "negociaciones inmediatas" para la compra de la isla. "Lo que pretende Donald Trump no puede ser. No se pueden iniciar negociaciones basadas en la renuncia a principios fundamentales como la integridad territorial", sentenció.

Rasmussen recordó además que la reciente reunión entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia en Washington sirvió para crear un grupo de trabajo sobre seguridad, no para negociar la soberanía del territorio. Mensaje final desde el Ártico: sin alarmismo, pero con las mochilas listas.

