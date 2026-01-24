Groenlandia, una caja de Pandora por la ambición de Trump: "Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico"

¿Por qué es importante? El calentamiento del Ártico, que se podría acelerar aún más con la extracción de minerales críticos, afecta a las corrientes marinas y atmosféricas que luego llegan a Europa.

El acuerdo entre Mark Rutte y Donald Trump sobre Groenlandia, aunque aún desconocido en detalle, incluye la explotación de minerales en la isla. Groenlandia, cuyo 80% está cubierto de hielo, está perdiendo rápidamente su capa helada debido al calentamiento global, revelando minerales críticos. Trump busca explotar estos recursos, ignorando el impacto ambiental y la radioactividad asociada. La comunidad inuit, desplazada previamente, se opone a esta explotación. El calentamiento del Ártico afecta las corrientes marinas y atmosféricas, impactando el clima en Europa. La actitud de Trump hacia la ciencia amenaza el futuro de este crucial laboratorio climático.

Todavía se desconocen los detalles del acuerdo entre Mark Rutte, jefe de la OTAN, y Donald Trump sobre Groenlandia, pero el propio estadounidense ha reconocido que cubría todos los ámbitos, incluidos los minerales.

Porque esa isla cuyo tamaño es cuatro veces superior al de España tiene el 80% de su superficie cubierta de hielo. Pero todo ese hielo está desapareciendo de forma acelerada.

"El Ártico es el lugar del planeta que se está calentando más rápido. Está por encima de los seis grados, y la media global es de 1'5-1'6", afirma Sergi Pla, investigador en CREAF y UAB que lleva 30 años investigando el clima sobre el terreno.

Groenlandia ha perdido 6.000 millones de toneladas de hielo en 50 años. Y, con ello, aflora un tesoro hasta ahora inaccesible: allí se encuentran 24 de los 35 minerales que la Unión Europea considera críticos. Un filón que Trump desea explotar a pesar del impacto ambiental que pueda tener la liberación de gases tóxicos.

"La extracción de tierras raras tiene un coproducto que es radioactividad y el pueblo de Groenlandia tiene una tolerancia cero a la basura radioactiva tóxica", sentencia Ksenija Hanacek, investigadora del ICTA-UAB,

La comunidad inuit ya fue desplazada de sus tierras cuando Estados Unidos levantó una base militar en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, se rebelan contra la explotación de unos recursos de efectos imprevisibles: "Puede tener unas consecuencias globales, lo que sucede en el Ártico no se queda en el Ártico"

Porque el calentamiento del Ártico afecta a las corrientes marinas y atmosféricas. En Europa sufrimos las consecuencias en forma de largas olas de calor o borrascas sin tregua. "La situación que tenemos este invierno, que es mucho más húmedo, se debe a cómo se sitúa un anticiclón en el norte de Groenlandia", explica Sergi Pla.

La aversión de Trump a la ciencia también pondría en peligro el futuro de este gran laboratorio, clave para el estudio del clima en todo el planeta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.