El Gobierno de Trump utiliza las imágenes del asesinato de Renee Nicole Good e insiste en que disparó "en defensa propia"

El contexto Un vídeo publicado en redes sociales muestra cómo la joven poetisa fue cercada por varios vehículos federales antes de recibir varios disparos cuando intentaba arrancar su coche y conducir.

Renee Nicole Good, poetisa y madre de tres hijos, fue asesinada por un agente del ICE en Minneapolis, un hecho que ha generado protestas y exigencias de justicia. Según las imágenes, varios vehículos federales rodearon a Good, y un agente que grababa con su móvil se convirtió en el tirador. Aunque las ruedas del coche de Good no apuntaban hacia él, el Gobierno republicano insiste en que el agente actuó en defensa propia. Las imágenes del incidente se han difundido ampliamente, y el Gobierno de Trump apoya al agente, calificando el acto de terrorismo doméstico.

Renee Nicole Good fue asesinada a tiros este miércoles a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduadas (ICE). Un suceso que ha puesto en jaque a los agentes federales y al líder del Gobierno estadounidense, Donald Trump, en un panorama marcado por las protestas y las exigencias de justicia por parte de la ciudadanía. Pese a que muchos manifestantes lo tienen claro, los intentos republicanos por cambiar de lado la culpa no cesan.

Desde la Casa Blanca vuelven a responsabilizar a la joven de 37 años, que era poetisa y madre de tres hijos, de lo ocurrido en la ciudad de Minneapolis (Minnesota). Según las imágenes que captaron del momento, varios vehículos federales cercaron a la fallecida, por detrás y a pie, se acercó un agente que estaba grabando todo con su móvil, posteriormente se convertiría en el tirador.

Al mismo tiempo, por un lado, otro agente rodeó a la víctima y, por el otro, dos oficiales se bajaron del coche patrulla y le pidieron a Renee que se bajara del suyo. "Salga del maldito coche", le gritaron en plena calle.

Al ver que ella no obedecía sus órdenes, trataron de abrirle la puerta y acto seguido, la mujer dio marcha atrás girando el vehículo, tratando de huir. Fue entonces cuando volvió a aparecer en escena el agente que estaba grabando todo, que sacó el arma cuando la mujer empezó a acelerar y disparó sin miramientos.

Aunque en estas imágenes se observa cómo las ruedas no apuntaban hacia él, el Gobierno republicano insiste en que el federal solo intentaba salvar su vida porque iba a ser atropellado: "Esto se presenta como un intento de asesinato o de causar daño corporal grave a los agentes; un acto de terrorismo doméstico", dijeron desde la Administración Trump. "El oficial de ICE, temiendo por su vida, la de los otros oficiales a su alrededor y la seguridad del público, realizó disparos efectivos", añadió.

Para el presidente de Estados Unidos, "la mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional y la mujer que conducía el auto era muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, quien luego atropelló violenta, voluntaria y brutalmente al oficial del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia".

Las aterradoras imágenes del suceso han sido compartidas en redes sociales y han dado la vuelta al mundo. Además del Departamento de Seguridad Nacional, eel perfil de la Casa Blanca o el vicepresidente JD Vance publicaron el vídeo apoyando al agente que disparó: "Miren esto, por difícil que sea. A muchos de ustedes se les ha dicho que este agente del orden no fue atropellado por un automóvil, que no estaba siendo hostigado y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida estuvo en peligro y disparó en defensa propia", sostuvo en su perfil de X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.