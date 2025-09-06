Gerontocracia al poder: Trump, Putin, Jinping y su idea de convertirse en superhéroes autócratas inmortales

Los detalles Los líderes de EEUU y de Rusia superan la esperanza de vida de sus conciudadanos y el de China está cerca. Fantasean no solo con vivir 150 años, sino con gobernar 10, 15 e incluso 20.

La edad es solo un número para líderes mundiales como Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping, quienes, a pesar de estar en la senectud, siguen en el poder. Trump, a sus 79 años, ha utilizado su salud como ventaja política, aunque ahora enfrenta especulaciones sobre su bienestar. Fantasea con un tercer mandato, lo que subraya la gerontocracia actual. Putin y Xi Jinping, ambos de 72 años, buscan la inmortalidad en el poder, viéndose como mesías para sus naciones. Putin incluso ha modificado la Constitución rusa para extender su mandato. Estas potencias invierten en investigación para alargar la vida.

Dicen que la edad es solo un número. Que no es más ya que algo que está en cada una de las cabezas. Que todo depende de cómo se sienta cada uno. Viendo a los tres principales líderes del mundo, viendo a Donald Trump (79), a Vladímir Putin (72) y a Xi Jinping (72), sin duda es solo un número. Porque los tres están, como se suele decir, en plena senectud.

Porque Trump y Putin superan incluso la esperanza de vida de los hombres de EEUU y de Rusia. Porque el republicano, el presidente estadounidense, ha hecho de la salud uno de sus puntos fuertes. Se sirvió de dicho argumento ante Joe Biden. "Ha usado su buena salud como arma contra sus rivales. Primero fue con Hilary Clinton", ha expresado José Antonio Gurpegui, catedrático de estudios norteamericanos de UAH del Instituto Franklin.

Sin embargo, las especulaciones ahora van contra él. Todo por esas marcas en las manos, fruto de un problema circulatorio, y de sus escasas apariciones públicas durante unos días. Los conspiranoicos han llegado a sugerir, incluso, que había muerto. "Son fake news", ha dicho Trump.

En su mente, un tercer mandato. Uno con el que fantasea, que acabaría con 87. "Tenemos mucho tiempo...", afirma.

Y es que la realidad es la que es, como cuenta Gurpegui: Vivimos una auténtica gerontocracia. Los tres líderes más importantes son personas que, hombre, no sé si llamarles ancianos, pero están cuando menos en la época de senectud".

En esas, Putin y Xi Jinping hablando de la inmortalidad. Una que buscan, pero sobre todo en lo que se refiere al poder. "Están allí con una idea muy enraizada de ser el mesías y salvadores. Se ven a sí mismos como los únicos que pueden guiar a sus naciones hacia un futuro brillante. Fantasean sobre ya no vivir hasta los 150 años, sino gobernar 10, 15 ó 20. Está sobre la mesa", cuenta el periodista Ricardo Marquina.

Y habla del caso de Rusia: "Putin ha cambiado recientemente la Constitución para poder quedarse en el poder otros 15 años más".

Son, además, potencias mundiales que ahora invierten más que nunca en investigación de técnicas para alargar la vida.