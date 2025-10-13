Las fuertes lluvias de México dejan 44 muertos, 38 desaparecidos y graves daños en 150 municipios

Personas observan una zona afectada por las fuertes lluvias este domingo, en Huauchinango (México)

Los detalles Los 44 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1) y del estado oriental de Veracruz (15). Además, hay 38 personas no localizadas en los estados de Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

El Gobierno de México ha informado que las intensas lluvias recientes han causado ya la muerte de 47 personas y la desaparición de 38, afectando gravemente a 150 municipios del país. Los decesos se registraron en Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz, donde también hay numerosas personas no localizadas. De este modo, las autoridades han expresado su solidaridad con los afectados y han asegurado su apoyo integral. En Veracruz, se reportaron 70 municipios afectados, con miles de viviendas dañadas y refugios habilitados. Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí también sufrieron daños significativos. Las lluvias, atribuidas a una Perturbación Tropical, ocurrieron entre el 6 y el 9 de octubre.

El Gobierno de México reportó este domingo, 12 de octubre, 47 personas fallecidas y 38 desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves afectaciones en 150 municipios.

De este modo, de acuerdo con el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los 47 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18). Además, la CNPC informó de 38 personas no localizadas en los estados de Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

El Gobierno de México expresó "su solidaridad con las familias afectadas" y mantiene "acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso", tal como señaló en un comunicado.

El reporte también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman ya 150, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro). Con detalle, en Veracruz, la CNPC registró 70 municipios afectados, con 29.267 viviendas con afectaciones y la habilitación de 50 refugios temporales para 2.871 damnificados.

Por otro lado, también se reportaron 81 localidades incomunicadas en seis municipios de Veracruz, con aproximadamente 537 habitantes. En Puebla, se informó de 38 municipios con daños mayores, 16.000 viviendas dañadas y cinco refugios habilitados para 691 damnificados, además de 91 localidades incomunicadas en 17 municipios.

Por su parte, en Hidalgo, hay 22 municipios afectados, con 74 localidades incomunicadas en 21 de ellos, además de 1.217 viviendas dañadas y 15 refugios temporales con 403 personas; en Querétaro, se reportaron ocho municipios afectados, con una localidad de 600 personas incomunicadas, así como 150 viviendas dañadas y ocho refugios temporales para 48 personas; y en San Luis Potosí, hay 12 municipios afectados, con 12 localidades afectadas en dos de ellos, donde habitan alrededor de 2.215 personas, además de 1.559 viviendas con daños y un refugio habilitado.

El Gobierno mexicano precisó en el comunicado que las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre, fueron principalmente ocasionadas por la Perturbación Tropical.

