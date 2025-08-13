El fuego también asola Grecia: más de 150 incendios amenazan a todo el país

Los detalles La situación es particularmente grave en el norte del Peloponeso, donde los incendios están fuera de control en Acaya y han alcanzado el área industrial de Patras, la tercera ciudad más poblada del país.

Grecia, al igual que España, vive una de las jornadas más críticas en lo que va del verano en la lucha contra el fuego. En las últimas 24 horas se han registrado 152 incendios forestales, según ha confirmado Vasilis Vathrakoyannis, portavoz del Cuerpo de Bomberos. Más de 4.800 efectivos y 62 medios aéreos trabajan sin descanso para contener los múltiples frentes, mientras las autoridades advierten que este miércoles el riesgo seguirá siendo "muy elevado" debido a los fuertes vientos, que alcanzan el nivel 8 en la escala de Beaufort.

La situación es particularmente grave en el norte del Peloponeso, donde los incendios están fuera de control en Acaya y han alcanzado el área industrial de Patras, la tercera ciudad más poblada del país. Unas 7.500 personas han sido evacuadas en esta zona, y doce aviones junto con siete helicópteros participan en las labores de extinción.

Al menos 14 personas han sido trasladadas a hospitales, entre ellas un bombero con síntomas de agotamiento. En todo el país, 15 miembros de los equipos de extinción han requerido atención médica en las últimas horas.

En Preveza, en el noroeste, el fuego ha rodeado la localidad de Filippiada, donde cinco aviones y dos helicópteros apoyan a las brigadas en tierra. Al menos 30 personas han sido atendidas por problemas respiratorios o quemaduras.

En la isla de Chios, en el norte del mar Egeo, 36 medios aéreos se han desplegado para contener un incendio que obligó a evacuar varias localidades y a rescatar personas por vía marítima durante la noche.

En Zacinto, ciudad costera en el mar Jónico, tres frentes descontrolados se extienden a lo largo de 15 kilómetros, afectando viviendas, instalaciones turísticas y explotaciones agrícolas. Se calcula que 1.500 hectáreas de bosques y cultivos han sido arrasadas. Allí trabajan 90 bomberos, más de 30 vehículos y tres medios aéreos.

Las autoridades han advertido que el riesgo de nuevos incendios es alto o muy alto en diez regiones e islas e instan a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones de cara a una posible evacuación masiva.