Sanciones por la guerra en Ucrania

Francia intercepta un petrolero ruso sancionado por la UE en el Mediterráneo

Los detalles Emmanuel Macron afirma que el buque ha sido "desviado" y que "se ha abierto una investigación judicial".

Imagen de un helicóptero francés.
La Marina francesa interceptó en aguas del Mediterráneo un petrolero "procedente de Rusia" y que contravenía las sanciones internacionales que prohíben exportar petróleo de ese país, indicó este jueves el presidente, Emmanuel Macron.

La operación tuvo lugar "en alta mar" y en la misma participaron otros aliados, "dentro del respeto de la Convención de la ONU sobre el derecho de mar", agregó Macron en un mensaje en la red social X.

"No dejaremos que nada quede impune. La Marina francesa abordó esta mañana un petrolero procedente de Rusia, sometido a sanciones internacionales y sospechoso de navegar bajo bandera falsa", informó el jefe de Estado francés.

Esta operación, continuó, "se llevó a cabo en alta mar en el Mediterráneo, con la asistencia de varios de nuestros aliados", que Macron no identificó. El jefe de Estado francés precisó que "se ha abierto una investigación judicial y el barco fue desviado", sin aclarar a dónde exactamente.

El presidente francés subrayó que Francia y sus aliados están decididos a "respetar el derecho internacional y garantizar la eficacia de las sanciones" europea contra Rusia por su guerra de agresión contra Ucrania, que pronto cumplirá cuatro años.

"Las actividades de la flota fantasma contribuyen a la financiación de la guerra de agresión contra Ucrania", recordó Macron.

En sus 19 paquetes de sanciones contra Rusia, adoptados hasta ahora, la Unión Europea ha puesto en varios de ellos la diana en la red petrolera de Rusia y endurecido el cerco a la llamada "flota fantasma".

La UE prohibió la importación de petróleo crudo por vía marítima y productos petrolíferos refinados procedentes de Rusia. La pérdida de este importante y lucrativo mercado tiene un impacto estructural significativo para Moscú, cuyo presupuesto depende en gran medida de estos ingresos obtenidos del petróleo.

