EGO DESMEDIDO

Una "flota dorada" para satisfacer su afán de poderío: la última horterada de Trump en su segundo mandato

¿Por qué es importante? La producción de los navíos comenzará "inmediatamente". Se empezará por la producción de dos, pero el objetivo es alcanzar las 20-25 unidades.

Imagen creada por IA de cómo serán los nuevos barcos que quiere construir Trump
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido que su último mandato sirva para crear un legado que pase a la posteridad por sus horteradas. Si no fueron suficientes las reformas de la Casa Blanca; ponerle su nombre a varios parques nacionales o la creación de una tarjeta dorada con la que vendía la ciudadanía a personas pudientes, ahora se ha propuesto crear una "flota dorada" que llevará su nombre con la que atemorizar los mares.

En las redes sociales, e inteligencia artificial mediante, ya se ha podido ver cómo pretende que sean los nuevos navíos, los cuales ya auguró el pasado lunes que serán "los mayores y más pesados, más resistentes y más fuertemente armados". Su intención es comenzar por la construcción de tres de estos buques que serán "100 veces más poderosos" y que se producirán "inmediatamente". Sin embargo, el objetivo es alcanzar la producción de "20 o 25". Las naves serán denominadas como de "clase Trump".

No obstante, esta no es sino el último hito de una larga lista de horteradas que ha llevado a cabo en menos de un año. Otra de ellas fueron las remodelaciones que llevó a cabo en la Casa Blanca, la cual recargó en tonos dorados, como a él le gusta. También, a pesar de no poder hacerlo legalmente, ha colocado su apellido en el centro artístico en memoria del presidente Kennedy, algo que le ha valido una demanda. "Puede que Trump cuente esto como una victoria, pero no lo es para el país; todo lo hace por él mismo", ha manifestado el nieto de J.F. Kennedy.

Por otra parte, ha rebautizado el Instituto Estadounidense de la Paz y le ha añadido su nombre, el mismo que ya lleva algún que otro parque nacional y que va detrás de colocar en otros monumentos e instituciones. Igualmente, ha llegado a promocionar una tarjeta dorada con su rostro con la que vendía la nacionalidad a personas pudientes.

Con todo, parece que el presidente, que lleva menos de un año en el cargo, es consciente de que será su último mandato y parece más preocupado por la construcción de su legado.

