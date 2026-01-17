Ahora

Un rescate de película

Fingir rodar una película de ciencia ficción en Irán con el título 'Argo': el plan que llevó a cabo la CIA para rescatar a seis diplomáticos

El contexto Cientos de iraníes asaltaron la Embajada estadounidense en Teherán en noviembre de 1979 y, en medio del caos, seis diplomáticos consiguieron escapar y esconderse en la Embajada de Canadá.

Proislamistas en Irán
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En noviembre de 1979, cientos de iraníes asaltaron la Embajada estadounidense en Teherán. Fueron un grupo de estudiantes proislamistas quienes reventaron a la fuerza sus puertas, accedieron al interior y tomaron a más de 50 personas como rehenes.

Sin embargo, en medio del caos, seis diplomáticos consiguieron escapar y esconderse en la Embajada de Canadá. Su rescate más que una historia normal, fue una historia de película.

Pese a que el rescate fue exitoso, Estados Unidos fracasaría estrepitosamente después. Y es que en abril de 1980, Jimmy Carter, desde la Casa Blanca, lanzó la operación de rescate 'Garra de águila', que terminó en desastre total. Y es que dos helicópteros que iban a por los rehenes chocaron en medio de una tormenta de arena, forzando el fin de la misión.

Precisamente, ese fue el inicio del fin de Carter como presidente de Estados Unidos. El que fuera entonces inquilino de la Casa Blanca perdió la reelección contra Ronald Reagan

¿Y recuerdan a los seis diplomáticos escondidos en la Embajada de Canadá? ¿Y el nombre la película 'Argo'? La CIA fingió querer rodar una película de ciencia ficción en Irán que se llamaría 'Argo', una trama aparatosa para conseguir que los seis diplomáticos pudieran salir del país como miembros del equipo de la película, poniendo así fin al momento más peligroso de sus vidas.

