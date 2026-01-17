Fingir rodar una película de ciencia ficción en Irán con el título 'Argo': el plan que llevó a cabo la CIA para rescatar a seis diplomáticos

El contexto Cientos de iraníes asaltaron la Embajada estadounidense en Teherán en noviembre de 1979 y, en medio del caos, seis diplomáticos consiguieron escapar y esconderse en la Embajada de Canadá.

En noviembre de 1979, un grupo de estudiantes proislamistas asaltó la Embajada estadounidense en Teherán, tomando a más de 50 personas como rehenes. Seis diplomáticos lograron escapar y se ocultaron en la Embajada de Canadá. Su rescate fue una operación digna de película. En abril de 1980, el presidente Jimmy Carter lanzó la operación de rescate 'Garra de águila', que fracasó cuando dos helicópteros chocaron en una tormenta de arena. Este fracaso marcó el inicio del fin de Carter como presidente, quien perdió la reelección ante Ronald Reagan. La CIA ideó el plan 'Argo', fingiendo rodar una película para liberar a los diplomáticos.

Pese a que el rescate fue exitoso, Estados Unidos fracasaría estrepitosamente después. Y es que en abril de 1980, Jimmy Carter, desde la Casa Blanca, lanzó la operación de rescate 'Garra de águila', que terminó en desastre total. Y es que dos helicópteros que iban a por los rehenes chocaron en medio de una tormenta de arena, forzando el fin de la misión.

Precisamente, ese fue el inicio del fin de Carter como presidente de Estados Unidos. El que fuera entonces inquilino de la Casa Blanca perdió la reelección contra Ronald Reagan

¿Y recuerdan a los seis diplomáticos escondidos en la Embajada de Canadá? ¿Y el nombre la película 'Argo'? La CIA fingió querer rodar una película de ciencia ficción en Irán que se llamaría 'Argo', una trama aparatosa para conseguir que los seis diplomáticos pudieran salir del país como miembros del equipo de la película, poniendo así fin al momento más peligroso de sus vidas.

