Finaliza la labor de identificación de las víctimas del incendio en Crans-Montana: el más joven tenía 15 años

El incendio en el bar 'Le Constellation' de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza, ha causado una conmoción total en todo el mundo. En este trágico suceso murieron al menos 40 personas, que ya han sido identificadas formalmente, anunció este domingo la Policía del cantón de Valais. Las 16 últimas víctimas que quedaba por identificar lo fueron a lo largo de la tarde de este domingo, la más joven de estas es un joven de 15 años y la mayor de todas, una francesa de 33 años.

El estado de los cuerpos, calcinados por el fuego en la noche de Nochevieja, está haciendo que el proceso sea más lento de lo habitual, aunque este domingo la Policía suiza había informado de que ya se había logrado identificar a otras 16 víctimas. Así, el fuego dejó 119 personas heridas.

Este pasado sábado se conocía que los investigadores judiciales del cantón del Valais han abierto una investigación penal por homicidio negligente contra los dos gerentes del bar, así como "heridas corporales negligentes e incendio por negligencia", según indicaba la Fiscalía en un comunicado en el que destacan que se aplica el principio de presunción de inocencia.

Los primeros elementos de la investigación inicial conducida por el Ministerio Público de Valais "han dado lugar a la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes", precisaron las autoridades. Según las autoridades italianas, la cifra de muertos asciende a 47 personas mientras que desde Suiza afirman que son 40.

Los cuerpos de los fallecidos ya han sido retirados del bar, según informó a Reuters un funcionario suizo. Asimismo, la Policía seguía en el lugar para continuar las investigaciones sobre la causa de la tragedia mientras descartaban que se tratara de un atentado.

Algunos relatos de los supervivientes y vídeos difundidos en las redes sociales sugieren que el techo del sótano del bar podría haberse incendiado cuando se colocaron bengalas en botellas de champán, cuyas llamas habrían incendiado rápidamente el techo de la discoteca subterránea.

Axel, que estaba en el lugar donde comenzó el incendio, dijo a los periodistas que no sabía cómo logró salir "milagrosamente". Volcó una mesa y se escondió detrás para protegerse del fuego, antes de subir las escaleras. "No veíamos nada, me estaba ahogando", dijo. Usó una mesa y luego los pies para romper una ventana y salir, evitando lo que, según él, era una sola puerta demasiado estrecha para la multitud que intentaba escapar.

