¿El fin del correo postal? Dinamarca se convierte en el primer país europeo en dejar de enviar cartas por correo

Los detalles El país pone fin a 401 años de historia postal, después de que la empresa postal sueco-danesa Postnord entregase este martes las últimas cartas. Este 30 de diciembre, el servicio de correos entregó la última carta de su historia al Museo de la Comunicación de Copenhague, Enigma.

Dinamarca ha hecho historia al convertirse en el primer país europeo en eliminar el servicio de envío de cartas por correo, cerrando así 401 años de tradición postal. La empresa sueco-danesa Postnord entregó la última carta al Museo de la Comunicación de Copenhague, donde será exhibida permanentemente. Desde el segundo semestre de 2025, se han retirado 1.500 buzones públicos, muchos de los cuales se vendieron por Internet para obras benéficas. Dinamarca, uno de los países más digitalizados, ha visto un descenso del 90% en el envío de cartas desde el año 2000. El servicio postal se enfocará ahora en la entrega de paquetes, mientras que otras empresas logísticas seguirán ofreciendo el envío de cartas.

Dinamarca se ha convertido en el primer país de Europa en eliminar el servicio de envío de cartas por correo, poniendo fin a 401 años de historia postal, después de que la empresa postal sueco-danesa Postnord entregase este martes las últimas cartas.

De este modo, este mismo martes, 30 de diciembre, el servicio de correos ha entregado la última carta de su historia a Enigma, el Museo de la Comunicación de Copenhague, ubicado en el barrio de Østerbro de la capital, donde formará parte permanente de la exposición.

Durante el segundo semestre de 2025, el servicio postal empezó a retirar los 1.500 buzones públicos de color rojo repartidos por todo el país, de los cuales unos mil han podido comprarse por Internet por precios que oscilan entre los 195 y 270 euros. En unos días se vendieron todos. Los beneficios se destinarán a obras benéficas.

Por su parte, a partir de enero se subastarán otros 200, algunos de los cuales han sido diseñados por artistas locales. Otros buzones que forman parte del paisaje urbano desde más de 170 años, encontrarán un lugar en un museo. También, se dejaron de vender sellos desde el pasado 18 de diciembre.

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo y el número de cartas se ha reducido en un 90% desde el año 2000 y además se fue encareciendo con los años: en 2025, el franqueo más barato, con un plazo de entrega de hasta cinco días, era de algo menos de cuatro euros.

La empresa estatal centrará por completo el servicio postal en las entregas de paquetes, a media que las compras en línea no paran de crecer. No obstante, los daneses podrán seguir enviando cartas a través de otras empresas de logística, como DAO, especializada también en la distribución de medios impresos.

.