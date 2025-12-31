Ahora

401 años de historia

¿El fin del correo postal? Dinamarca se convierte en el primer país europeo en dejar de enviar cartas por correo

Los detalles El país pone fin a 401 años de historia postal, después de que la empresa postal sueco-danesa Postnord entregase este martes las últimas cartas. Este 30 de diciembre, el servicio de correos entregó la última carta de su historia al Museo de la Comunicación de Copenhague, Enigma.

Dos buzones en Copenhague, DinamarcaDos buzones en Copenhague, DinamarcaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Dinamarca se ha convertido en el primer país de Europa en eliminar el servicio de envío de cartas por correo, poniendo fin a 401 años de historia postal, después de que la empresa postal sueco-danesa Postnord entregase este martes las últimas cartas.

De este modo, este mismo martes, 30 de diciembre, el servicio de correos ha entregado la última carta de su historia a Enigma, el Museo de la Comunicación de Copenhague, ubicado en el barrio de Østerbro de la capital, donde formará parte permanente de la exposición.

Durante el segundo semestre de 2025, el servicio postal empezó a retirar los 1.500 buzones públicos de color rojo repartidos por todo el país, de los cuales unos mil han podido comprarse por Internet por precios que oscilan entre los 195 y 270 euros. En unos días se vendieron todos. Los beneficios se destinarán a obras benéficas.

Por su parte, a partir de enero se subastarán otros 200, algunos de los cuales han sido diseñados por artistas locales. Otros buzones que forman parte del paisaje urbano desde más de 170 años, encontrarán un lugar en un museo. También, se dejaron de vender sellos desde el pasado 18 de diciembre.

Dinamarca es uno de los países más digitalizados del mundo y el número de cartas se ha reducido en un 90% desde el año 2000 y además se fue encareciendo con los años: en 2025, el franqueo más barato, con un plazo de entrega de hasta cinco días, era de algo menos de cuatro euros.

La empresa estatal centrará por completo el servicio postal en las entregas de paquetes, a media que las compras en línea no paran de crecer. No obstante, los daneses podrán seguir enviando cartas a través de otras empresas de logística, como DAO, especializada también en la distribución de medios impresos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez cobró 15.600 euros del PSOE por su labor de periodista en 2017
  2. Ayuso, Yolanda Díaz, Rollán... las perlas que dejan nuestros políticos en este 2025
  3. Año negro para la vivienda: sufre la mayor subida de precios en casi 20 años y amenaza con seguir creciendo al ritmo de la burbuja
  4. Israel aumenta la asfixia humanitaria sobre Gaza: Netanyahu retirará la licencia de actividad a varias ONG, entre ellas MSF
  5. El cirujano acusado de violar a una paciente se defiende con excusas denigrantes: "Debajo del pijama llevaba su ropa interior y medias"
  6. El paraguas en casa, salvo en Canarias, y el abrigo puesto: la Nochevieja será la noche más fría de la semana