El FBI frustra un potencial ataque terrorista en Nochevieja asociado al Estado Islámico en Carolina del Norte

Los detalles El director del FBI, Kash Patel, ha explicado que recibieron una alerta en la ciudad de Charlotte sobre un sospechoso de 18 años, ya arrestado, después de que este contactara con un agente encubierto que se hacía pasar por miembro del EI.

El FBI ha anunciado este viernes que las autoridades federales estadounidenses frustraron un potencial ataque terrorista en Nochevieja en una localidad de Carolina del Norte que estaría vinculado con el Estado Islámico (EI). Es lo que ha asegurado el director del FBI, Kash Patel: "El FBI y sus socios frustraron otro posible ataque en la víspera de Año Nuevo por parte de un individuo supuestamente inspirado por el EI".

Según ha explicado, todo comenzó cuando la oficina del cuerpo en la ciudad de Charlotte (Carolina del Norte) llegó una alerta de que el sospechoso, identificado como un hombre de 18 años llamado Christian Sturdivant, se habría "inspirado directamente en el EI para cometer el ataque".

El supuesto responsable fue arrestado y, según el fiscal federal Russ Ferguson, llevaba cerca de un año preparando el atentado para que el había planeado usar cuchillos y martillos en una tienda de alimentación y un restaurante de comida rápida.

"Se estaba preparando para la yihad, e iban a morir personas inocentes. Tuvimos mucha, mucha suerte de que no lo lograra", ha agregado Ferguson, quien ha especificado que lograron descubrir el plan del joven porque este comenzó a comunicarse con un funcionario encubierto que se hacía pasar por un agente del EI.

Además, se ha realizado un registro en casa de Sturdivant, donde se encontraron varios manuscritos, guantes, dos martillos y dos cuchillos que supuestamente podría haber empleado en el ataque. Una nota encontrada en el domicilio menciona "el objetivo de matar a cuantas personas fuera posible", con una meta de al menos una veintena de víctimas. Un escrito, titulado 'Operación Martirio', contenía una serie de apuntes en los que el sospechoso habría previsto enfrentarse a la policía y "morir como mártir", según la Fiscalía.

Las autoridades acusaron al sospechoso de intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera por lo que podría ser condenado hasta 20 años de cárcel.

