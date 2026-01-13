Desde una expansión pactada de la presencia militar estadounidense al acceso preferente de los recursos: el menú de cesiones de Dinamarca para seducir a Trump

¿Por qué es importante? Para calmar los temores estadounidenses a Rusia y China, la UE y la OTAN reforzarían la seguridad en la zona —y en todo el Ártico— pero bajo el mando operativo de EEUU, según 'Il Corriere'. Todo con tal de frenar las neocoloniales obsesiones de Trump.

La Casa Blanca, bajo la administración de Trump, ha generado tensiones con sus comentarios sobre Groenlandia, tratándola como si ya fuera parte de su territorio. En respuesta, Dinamarca y Groenlandia planean presentar propuestas a Washington para apaciguar la situación. Este miércoles, Dinamarca ofrecerá dos antiguos acuerdos, uno de 1951 y otro de 2004, que permitirían a Estados Unidos expandir su presencia militar y acceder a recursos naturales en Groenlandia. Además, la UE y la OTAN reforzarían la seguridad en el Ártico bajo el mando estadounidense. Todo esto busca calmar las ambiciones de Trump y frenar sus obsesiones neocoloniales.

En nada están ayudando a calmar el clima prebélico 'bromas' como las servidas desde la Casa Blanca, creadas y publicadas por el equipo de Trump como si Groenlandia fuera ya su patio trasero. Pese a todo, groenlandeses y daneses van a lo práctico. Al parecer, llevarán este miércoles a Washington un completo menú de cesiones —desde lo militar a lo económico— para seducir a Trump, y ver si se conforma.

La cuenta oficial de la Casa Blanca ha publicado en su perfil de X una imagen del presidente mirando por la ventana de uno de los despachos del edificio presidencial con un mapa de Groenlandia de fondo. La imagen original corresponde a la reunión que mantuvieron el pasado viernes representantes de las mayores petroleras del mundo y el Gobierno de EEUU. En un momento dado, sabiéndose el anfitrión y con impunidad para interrumpir el encuentro, se levantó y miró por la ventana las obras del nuevo salón de baile de la Casa Blanca.

Este miércoles, Dinamarca planteará al presidente de EEUU dos viejos acuerdos —uno de hace tres cuartos de siglo y el otro de hace 22 años— son el punto de partida del "oro y el moro" que groenlandeses y daneses le irían a ofrecer a Trump — siempre, según un columnista de 'Il Corriere'— para que deje de tocar la soberanía.

Los hasta diez nuevos 'cuarteles' estadounidenses en Groenlandia encontrarían coartada legal en el Acuerdo de Defensa de 1951, que regularizó la —de momento— única base que los 'yankees' tienen allí, la de Thule. Aquel texto ya preveía expandir su presencia militar, pero siempre pactándolo. E —importante— reconocía expresamente la soberanía danesa sobre la isla. Y esa es la madre del cordero ahora.

Por otro lado, una declaración de cooperación de 2004 permitiría ahora darle acceso preferente y rápido —cuando no exclusivo— a los yacimientos de tierras raras, oro, uranio, petróleo y cualquier otro recurso que se le antoje a la economía estadounidense. "Un plan diseñado para calmar el ego fundamentalmente de Donald Trump y hacerle sentir que ha ganado", como ya expresado en Al Rojo Vivo Yago Rodríguez, directo de 'The Political Room'.

Y para calmar sus temores a Rusia y China, la UE y la OTAN reforzarían la seguridad en la zona —y en todo el Ártico— pero bajo el mando operativo de Estados Unidos. Todo esto, según 'Il Corriere'. Y todo, con tal de frenar esas neocoloniales obsesiones que —recuerda Dinamarca— serían el acabose.

