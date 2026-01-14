Exjugador de bádminton profesional y graduado en Ciencias Sociales: quién es el primer ministro groenlandés del que Trump dice no saber nada

Los detalles Jens Frederik Nielsen lleva pocos años en política, pero hizo historia el año pasado al convertirse en un primer ministro que rompía con el bipartidismo imperante en el territorio.

Donald Trump ha mostrado interés en Groenlandia por su posición geoestratégica, recursos naturales y su base militar, pero desconoce al primer ministro del territorio, Jens Frederik Nielsen, y no tiene intención de conocerlo. Trump ha menospreciado la postura de Nielsen, quien ha rechazado claramente la idea de que Groenlandia pase a ser parte de Estados Unidos, prefiriendo seguir con Dinamarca. Nielsen, de 34 años, es un político joven que rompió el bipartidismo en Groenlandia y busca su independencia mediante el desarrollo económico. Anteriormente fue ministro de Trabajo y Recursos Naturales y es un exjugador profesional de bádminton.

"Ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es. Pero eso va a ser un gran problema para él", afirmó el presidente estadounidense cuando un periodista le comentó que el primer ministro groenlandés había dicho que prefería seguir en Dinamarca.

Como es habitual en él, acostumbrado a ridiculizar, amenazar y conseguir lo que quiere, Trump despreció la posición de Jens Frederik Nielsen, el político que ha dicho claramente que 'no' a Estados Unidos.

Aunque lleva poco tiempo en política, Nielsen ha dado la cara contra la ambición de Trump de hacerse con Groenlandia. "Groenlandia no quiere ser propiedad de EEUU. Groenlandia no quiere ser Gobernada por EEUU. Groenlandia no formará parte de EEUU. Si elegimos entre EEUU y Dinamarca aquí y ahora, elegimos Dinamarca", sentenció el primer ministro en una rueda de prensa junto a su homóloga danesa, Mette Frederiksen.

Llegó a liderar el gobierno hace menos de un año y, pese a su corto bagaje político, hizo historia. Ganó las elecciones en Groenlandia y rompió el bipartidismo histórico en su territorio. El primer ministro groenlandés tiene ahora 34 años, estudió Ciencias Sociales y es exjugador profesional de bádminton.

En 2018, empezó a trabajar en el partido Demokraatit y solo tardó dos años en convertirse en presidente de esta formación. Entre 2020 y 2021 fue ministro de Trabajo y Recursos Naturales.

Su principal objetivo político es la independencia de Groenlandia. Para ello, trabaja en potenciar un mayor desarrollo económico. Por eso, en los últimos días, y tras unos ataques de Trump, ha apuntado que "nuestro país no es realmente el más adecuado para compararlo con Venezuela".

Así, Nielsen ha cambiado la cancha de bádminton por el tablero político para enfrentarse a su rival más duro hasta la fecha: Donald Trump.

