La UE evita el choque directo con Trump y se limita a reafirmar su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia

Entre líneas El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha advertido que los Veintisiete cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción, calificando como "positivo" el anuncio de Trump de retirar su amenaza arancelaria.

Los países de la Unión Europea reafirmaron su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia tras las tensiones con Estados Unidos, y destacaron que tienen "el poder y los medios" para defenderse de cualquier coerción. En la cumbre de Bruselas, los líderes europeos mostraron unidad frente a las amenazas arancelarias de Donald Trump, quien buscaba controlar Groenlandia. António Costa, presidente del Consejo Europeo, valoró positivamente la retirada de la amenaza arancelaria de Trump. Kaja Kallas destacó que la relación con EE.UU. ha sufrido un "duro golpe", beneficiando a Rusia y China. Emmanuel Macron subrayó que la UE debe estar unida y vigilante ante futuras presiones.

Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron su "pleno apoyo" a Dinamarca y Groenlandia tras la escalada de tensiones con Estados Unidos, y advirtieron que cuentan con "el poder y los medios" para defenderse ante cualquier forma de coerción, al término de la cumbre celebrada en Bruselas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete manifestaron así su unidad frente a la crisis de las relaciones transatlánticas en la cumbre convocada con urgencia el pasado fin de semana para abordar las amenazas arancelarias del presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países que mostraron reticencias contra su voluntad de controlar la isla del Ártico perteneciente a Dinamarca.

"Dinamarca y Groenlandia cuentan con el pleno apoyo de la Unión Europea. Solo el Reino de Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos relativos a Dinamarca y Groenlandia", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una comparecencia ante los medios tras concluir la cumbre que arrancó en la tarde del jueves.

Costa valoró como "positivo" el anuncio de Trump el pasado miércoles en el Foro de Davos (Suiza) sobre la retirada de su amenaza arancelaria, una medida, que, de salir adelante, "habría sido incompatible con el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos", cerrado el pasado verano.

El político portugués dijo que la UE debe focalizarse ahora en avanzar en la implementación de ese acuerdo, con el objetivo de "estabilizar de forma efectiva las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos". Costa advirtió, no obstante, de que la Unión Europea "seguirá defendiendo sus intereses y se protegerá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas frente a cualquier forma de coerción".

La UE "tiene el poder y las herramientas para hacerlo y lo hará si y cuando sea necesario", subrayó. Entre las posibles represalias a las que planeaba recurrir la UE en caso de que Trump aplicara nuevas penalizaciones comerciales a los países que enviaron oficiales de refuerzo a Groenlandia, se encontraban aranceles contra Washington por valor de 93.000 millones de euros e incluso estrenar el instrumento anticoerción de la UE, también conocido como la "bazuca comercial".

Kallas asegura que la relación con EEUU ha sufrido "un duro golpe"

Los líderes europeos dieron la bienvenida a la desescalada por parte del mandatario republicano aunque señalaron la necesidad de blindarse ante futuras maniobras del mismo tipo, además de señalar la desconfianza creciente hacia su socio al otro lado del Atlántico. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que la relación con Estados Unidos "ha sufrido un duro golpe" por las amenazas sobre Groenlandia y que eso "beneficia a Rusia y China".

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló que la UE "seguirá vigilante" y utilizará los instrumentos de que dispone para responder si alguno de sus socios vuelve a ser presionado. El mandatario francés subrayó que los acontecimientos de los últimos días han mostrado que "cuando Europa está unida, fuerte, y reacciona rápido, las cosas vuelven al orden y a la calma" y que "cuando es amenazada puede hacerse respetar".

El canciller austríaco, el conservador Christian Stocker, aseguró por su parte que la UE tiene que prepararse ante posibles nuevas crisis con EEUU en las que "se vuelva a amenazar a países individuales o a la Unión Europea", con medidas de política comercial o económica. En la misma línea, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, afirmó que aunque la escalada ha dañado la confianza entre los países europeos y Washington, "no hay nunca nada que no se pueda arreglar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.