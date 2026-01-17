Groenlandia no quiere a EEUU: solo el 6% de la población quiere ser estadounidense frente a un Trump que tira de bulos

¿Por qué es importante? La propaganda 'trumpista' ha difundido bulos sobre la isla más grande del mundo como que está rodeada de barcos chinos y rusos o que el pueblo groenlandés quiere unirse a Estados Unidos.

Donald Trump ha mostrado interés en Groenlandia, utilizando tanto amenazas militares como desinformación para promover su anexión. La propaganda de Trump ha difundido falsas encuestas que sugieren que los groenlandeses desean unirse a Estados Unidos, pero las cifras reales indican que solo un 6% lo apoya. Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia, ha rechazado categóricamente estas afirmaciones. Además, se han desmentido rumores sobre la presencia de barcos chinos y rusos en la isla. La legislación danesa impide la venta de Groenlandia, que sigue siendo parte del Reino de Dinamarca. Nielsen ha reafirmado la importancia de la relación con la Unión Europea, recibiendo respaldo de líderes europeos como Ursula von der Leyen. Estas acciones de desinformación buscan socavar la confianza en las democracias europeas.

Donald Trump quiere Groenlandia. Lo ha reiterado en varias ocasiones, incluso con amenazas militares mediante. Pero más allá de ello, también la propaganda 'trumpista' lleva años utilizando un arma incluso más poderosa para abordar la posible anexión de la isla más grande del mundo: la desinformación.

"Intentando que la gente se crea, por ejemplo, que las encuestas son a favor de unirse a los americanos", explica Ana Pastor, directora de Newtral. Ahora bien, son encuestas falsas como la difundida a principios de 2025 por Charlie Kirk, defensor de Donald Trump, quien aseguró desde la propia Groenlandia que su pueblo se quería unir a Estados Unidos.

No obstante, la cifra real de groenlandeses que quieren ser estadounidenses, según encuestas del Gobierno, apenas llega al 6%. "Groenlandia nunca será de los EEUU", ha afirmado con rotundidad esta semana Jens-Frederik Nielsen, primer ministro de Groenlandia.

Ahora bien, ese no es el único bulo que se ha difundido. "También información sobre que hay barcos chinos y rusos y que hay presencia de esos ciudadanos aquí, que no hemos visto en la isla y que, en cualquier caso si están no tiene nada que ver con esto que está ocurriendo en los últimos días", apunta Ana Pastor. Un supuesto que Lars Løkke Rasmussen, ,inistro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, ha desmentido: "No hemos tenido barcos de guerra chinos en Groenlandia desde hace una década".

No quieren ni tampoco pueden vender la isla. Por mucha oferta que plantee Trump, la legislación danesa no lo permite. Además, tampoco es verdad que Groenlandia fuera robada a Noruega hace más de 200 años con el Tratado de Kiel, como afirman algunos, ya que entonces precisamente se ratificó que la isla seguiría formando parte del Reino de Dinamarca.

El primer ministro groenlandés lleva dos semanas reiterando que "Groenlandia necesita a la Unión Europea y la Unión Europea necesita a Groenlandia". Ante el Parlamento Europeo, Nielsen ha dejado clara su postura. Y desde Europa, le devuelven ese apoyo. "Hay un lema claro: uno para todos y todos para uno", afirmaba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Porque la realidad es que todos esas afirmaciones desde Estados Unidos forman parte de una gran campaña de desinformación 'trumpista'. Socavar la confianza en las democracias europeas para sacar tajada en Groenlandia.

