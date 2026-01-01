De la despenalización del aborto a la aprobación del matrimonio igualitario: se cumplen 40 años de avances en derechos que han convertido a España en referente mundial

Los detalles La despenalización del aborto en el 85 fue el pistoletazo de salida en la conquista de derechos para las mujeres. Una lucha por los derechos en la que España ha pasado de estar a la cola a convertirse en referente mundial.

Hace 40 años, España ingresó en la Unión Europea, iniciando un camino hacia la igualdad y la consolidación de derechos. La entrada en la UE marcó el inicio de una lucha feminista que transformó la mentalidad machista de la época. La despenalización del aborto en 1985 fue clave en esta evolución. España pasó de estar a la cola en derechos a ser un referente mundial, influyendo en la legislación internacional. El colectivo LGTBI también avanzó significativamente con hitos como el matrimonio igualitario en 2005. Sin embargo, estos logros están amenazados por ideologías ultraconservadoras, lo que subraya la necesidad de seguir educando y defendiendo estos derechos.

Este jueves hace exactamente 40 años decíamos 'hola' a la Unión Europea, tal y como firmó el presidente Felipe González. La España del 1 de enero de 1986 empezaba un camino de conquista y consolidación de derechos. Cuatro décadas después, ha pasado de ser ese país casi en blanco y negro, a convertirse en referente de igualdad a nivel mundial.

Porque así era la España que entró en la Unión Europea, una España en la que un hombre defendía que si su mujer era "una guarra" su marido "le tenía que partir la cara". Parece que hace mucho de eso, pero estamos hablando de los años 80 y 90.

La exeurodiputada Francisca Sauquillo, asegura a laSexta que "la UE nos hizo fue tener ilusión de que iba a cambiar la situación de sometimiento que teníamos las mujeres". Fue el gran cambio en esa mentalidad tan profundamente machista. Era el inicio de una lucha feminista que lleva ya 40 años.

Por entonces, tal y como recuerda Sauquillo, "en el Senado no llegábamos a seis mujeres y en el Congreso lo mismo". La despenalización del aborto en el 85 fue el pistoletazo de salida en la conquista de derechos para las mujeres.

"Ha sido primero un viaje de aprendizaje y luego hemos sido como alumnos aventajados", apunta Lina Gálvez, presidenta de la Comisión de derechos de las mujeres e igualdad de género del Parlamento Europeo.

Una lucha por los derechos en la que España ha pasado de estar a la cola a convertirse en referente mundial. María Eugenia Rodríguez Palop, Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III y eurodiputada entre 2019 y 2024, recuerda que "la legislación española se ha tomado como referencia en muchísimos casos".

40 años en los que también el colectivo LGTBI ha ido dando pasos pasos de gigante. La aprobación del matrimonio igualitario en 2005 fue un todo un hito. "No hemos sido los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los últimos", llegó a decir entonces, en junio de 2005, el presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero.

Años después, esos avances se consolidaban con leyes como la ley Trans. Para Jonás Candaosa Vera, vicepresidente de FELGTBI+, "pasamos de una sociedad con una aceptación del 5% a un avance mayoritario hoy en día abismal".

Pero todo lo avanzado en estos años está ahora amenazado por ideologías ultraconservadoras como las de Hungría o Polonia. De esta manera, la presidenta de la Comisión de derechos de las mujeres e igualdad de género del Parlamento Europeo hace hincapié en que "en Polonia estaban muriendo mujeres por no poder acceder a una interrupción voluntaria del embarazo incluso cuando el feto venía en mal estado".

Queda mucha pedagogía por delante, sobre todo "en las escuelas, en las universidades, en los centros de trabajo", señala María Eugenia Rodríguez. Así, el vicepresidente de FELGTBI+ apunta que "el miedo tiene que hacernos reaccionar" para evitar retroceder a aquellos años 80 en los que no todos éramos iguales.

