40 años de España en la Unión Europea: así se han transformado las ciudades, los transportes y también, nuestro modo de vida

Antes de que España ingresara en la Unión Europea, era impensable ver carriles bici en el centro de las ciudades, ya que las calles estaban dominadas por coches. La entrada en la UE impulsó la modernización de las infraestructuras urbanas y permitió la creación de carriles exclusivos para autobuses y bicicletas, mejorando la movilidad y calidad de vida. El AVE, inaugurado en 1992, y el espacio Schengen, en 1995, eliminaron fronteras internas, facilitando el movimiento sin pasaportes. Estos cambios beneficiaron a estudiantes Erasmus y trabajadores transfronterizos, transformando ciudades, transportes y estilos de vida en España.

Tras la entrada de España en la UE, vimos cómo otras ciudades ya contaban con carriles exclusivos para autobuses y bicicletas, así como zonas verdes que hacían la vida urbana mucho más agradable. Las ciudades españolas comenzaron a avanzar con rapidez. España necesitaba conectarse con Europa y mejorar la movilidad dentro del país, por lo que era necesario modernizar las vías de comunicación.

El AVE revolucionó los transportes en 1992, y tres años más tarde entró en vigor el espacio Schengen. Se eliminaron las fronteras interiores, y por primera vez los europeos pudimos movernos sin necesidad de pasaporte.

De este cambio se beneficiaron especialmente los estudiantes Erasmus, que llegaron a España en 1987. Ese año eran solo 250 alumnos; hoy son 118.000. Las mejoras en la movilidad no solo han hecho de España un país atractivo para los estudiantes, sino que también han mejorado la calidad de vida de más de un millón de trabajadores transfronterizos.

Cuatro décadas de Unión Europea que han transformado nuestras ciudades, nuestros transportes y, también, nuestra forma de vivir.

