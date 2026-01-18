Europa se moviliza por Groenlandia: reunión de urgencia y condena en bloque al "error" de Trump de imponer aranceles

Los detalles La decisión del presidente estadounidense ha generado unanimidad entre los líderes europeos para insistir en que Groenlandia y su futuro "es un asunto de los groenlandeses y los daneses".

Estados Unidos y Europa están enfrentados por las ambiciones expansionistas de Donald Trump, quien planea anexar Groenlandia y ha amenazado con imponer aranceles a quienes se opongan. En respuesta, la Unión Europea ha convocado una reunión urgente para preparar una respuesta conjunta, según António Costa. Emmanuel Macron y Keir Starmer han criticado la medida, destacando la importancia de la soberanía y la seguridad en el Ártico. Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen también han expresado su desacuerdo, abogando por el diálogo y advirtiendo que los aranceles podrían dañar las relaciones transatlánticas. La UE reafirma su compromiso con la soberanía europea y la cooperación internacional.

Estados Unidos y Europa siguen en un pulso debido a las ambiciones expansionistas de Donald Trump. El presidente estadounidense no ha recibido de buenas maneras que varios países europeos hayan enviado tropas a Groenlandia y ha avanzado que impondrá aranceles a todos los países que se opongan a la anexión que planea de la isla más grande del mundo.

De momento, la reacción europea ha sido convocar de urgencia una reunión entre los embajadores de la Unión Europea para preparar "una respuesta conjunta", tal y como avanzó el presidente del Consejo Europeo, António Costa: "La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE".

Pero no se descartan más reuniones y de más alto nivel. De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha avanzado que así será. Eso sí, antes ha cargado duramente contra la decisión de Trump de imponer aranceles: "Francia está comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en el resto del mundo. Esto guía nuestras decisiones. Por esta misma razón, decidimos participar en el ejercicio organizado por Dinamarca en Groenlandia. Asumimos plenamente esta decisión, ya que la seguridad en el Ártico y en los confines de nuestra Europa está en juego".

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir sobre nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentemos a tales situaciones. Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderán de forma unida y coordinada si se confirman. Garantizaremos el respeto de la soberanía europea", ha añadido en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El presidente francés está siendo el líder europeo más activo en la respuesta contra la Casa Blanca. Tanto que, según apuntan los medios franceses, pedirá a la UE que active el instrumento anticoerción europeo por las amenazas de aranceles del líder estadounidense. Este mecanismo que data de finales de 2023 abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas.

Por su parte, Keir Starmer ha calificado de "error" la decisión de Trump. El primer ministro de Reino Unido ha reiterado que el futuro de Groenlandia "es un asunto de los groenlandeses y los daneses".

"También hemos dejado claro que la seguridad del Ártico es importante para toda la OTAN y que los aliados deberían hacer más juntos para abordar la amenaza de Rusia en las diferentes partes del Ártico. Aplicar aranceles a los aliados para garantizar la seguridad colectiva de los miembros de la OTAN es totalmente erróneo. Por supuesto, abordaremos este asunto directamente con la administración estadounidense", ha aseverado.

Hasta una aliada como Giorgia Meloni no comparte la deriva adoptada por el presidente estadounidense. A la primera ministra italiana le ha pillado en Seúl la noticia, pero desde allí ha calificado de "error" la intención del republicano de imponer aranceles a todo país a que se oponga sobre su idea de Groenlandia.

"Es un error, y obviamente no estoy de acuerdo con ello. También hablaré con los líderes europeos, pero creo que es muy importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada", ha señalado a los periodistas desde Corea del Sur. Además, ha intentado rebajar la tensión asegurando que se ha producido "un problema de comprensión y comunicación" en torno a la iniciativa de los países de la UE, que no debe interpretarse desde una perspectiva "antiamericana".

A quien también pilló ocupada el anuncio de Trump fue a Ursula von der Leye. La presidenta de la Comisión Europea estaba firmando el histórico acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur cuando el presidente estadounidense decidió ir a por los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia.

Para la dirigente europea, "el ejercicio danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico y no representa ninguna amenaza para nadie". Por ello, la "UE se solidariza plenamente con Dinamarca y el pueblo de Groenlandia".

Así que ha insistido en que el diálogo "sigue siendo esencial" y que los aranceles "socavarían las relaciones transatlánticas y provocarían una peligrosa espiral descendente". "Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", ha concluido.

