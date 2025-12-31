Europa, en la mira de Putin: traslada el misil hipersónico Oreshnilk a Bielorrusia y eleva la tensión del conflicto ucraniano

¿Por qué es importante? Esta arma tiene un alcance de 5.000 kilómetros y vuela diez veces por encima de la velocidad del sonido. Podría alcanzar Polonia en 11 minutos y Bruselas en 17.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha apuntado a Europa al trasladar el misil hipersónico Oreshnik a Bielorrusia, capaz de alcanzar cualquier punto del continente, incluida España, con un alcance de 5.000 kilómetros. Este movimiento sigue al supuesto atentado de Kyiv contra Putin en Nóvgorod y busca disuadir a la OTAN de apoyar militarmente a Ucrania. El misil, que puede albergar armamento convencional y nuclear, es prácticamente indetectable por su velocidad diez veces superior al sonido. Rusia lidera en cabezas nucleares con 5.580. Líderes europeos y Zelenski se reunirán el 6 de enero en Francia para abordar el conflicto.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha colocado a Europa en su punto de mira después de que haya trasladado el misil hipersónico Oreshnik hasta Bielorrusia. Esta arma, según han detallado las autoridades, tiene un alcance de 5.000 kilómetros, por lo que podría golpear cualquier punto del Viejo Continente, incluida España.

Este movimiento se ha producido pocos días después de que Moscú haya intentado hacer creer que Kyiv ha atentado contra su líder en la residencia presidencial de la región de Nóvgorod. En este sentido, el mensaje que quiere trasladar Putin con esta estrategia es doble: acortar la distancias hacia objetivos europeos y, sobre todo, evadir a la OTAN de que ayude militarmente a Ucrania.

Sin duda, una de las características más destacables de este misil es, aparte de su largo recorrido, su velocidad, por la que podría alcanzar una base aérea en Polonia en 11 minutos y la sede de la OTAN en Bruselas en tan solo 17, y que lo hacen prácticamente indetectable. "Es un misil hipersónico que vuela diez veces por encima de la velocidad del sonido y esto lo haría inderrumbable sobre el papel", ha detallado el periodista especializado en política rusa Ricardo Marquina.

Además, este tipo de arma es capaz de albergar en su interior tanto armamento convencional como nuclear. Una característica que no sorprende viniendo de Rusia, país con una capacidad nuclear altamente superior a la de los países europeos. En la actualidad, según datos oficiales, en el mundo hay 12.400 cabezas nucleares en el mundo y el país dirigido por Putin es la que encabeza la clasificación con 5.580, seguido de EEUU con 5.225 y China con 600. El primer país de la UE es Francia, con 290, en cuarto lugar.

Con todo, los líderes europeos y Zelenski se reunirán el próximo 6 de enero en el país galo, donde deberán decidir que decisiones toman al respecto y cómo encaminan la resolución del conflicto hacia la paz.

