Europa echa un pulso a Trump por su obsesión por el Ártico y envía a decenas de militares a Groenlandia

Los detalles El Ejército danés ya cuenta con el apoyo de 13 efectivos alemanes y otros 15 franceses como parte de lo que llaman una misión de reconocimiento en la conocida como 'Operación Resistencia Ártica'.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido el centro de un panorama internacional tenso, especialmente tras su interés en Groenlandia. Este interés llevó a una reunión en Washington con Dinamarca y Groenlandia, que terminó sin acuerdo, aunque se estableció un grupo de trabajo para abordar discrepancias. Dinamarca, en respuesta a las tensiones, aumentó su presencia militar en Groenlandia, colaborando con la OTAN y países europeos como Suecia, Noruega, Francia y Alemania. Mientras tanto, España evalúa su participación. La 'Operación Resistencia Ártica' busca proteger la soberanía danesa y los intereses de Groenlandia.

Las últimas semanas se han visto marcadas por un aluvión de conflictos, un 'campo de batalla' de acusaciones cruzadas y un panorama internacional de lo más tenso en diferentes territorios cuyo protagonista absoluto ha sido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A esta historia entre el magnate y su obsesión por suelos internacionales se ha sumado una sorprendente y nueva participación: la de Europa.

El año comenzó con un ataque a Venezuela que se saldó con numerosos bombardeos y la captura de su líder, Nicolás Maduro, a quien sustituye por el momento su segunda, Delcy Rodríguez. Dos semanas después, el país ha pasado a un segundo plano para el mandatario republicano, que está centrado en su próximo objetivo, Groenlandia.

Mientras el presidente estadounidense señalaba a la OTAN como la cabeza para trazar una hoja de ruta y "liderar el camino" para que EEUU se haga con el control del territorio ártico, países europeos se imponían a las palabras del republicano y respondían con diplomacia, presencia militar y ejercicios conjuntos para proteger la soberanía danesa y los intereses de Groenlandia en la conocida como 'Operación Resistencia Ártica'.

Una reunión sin acuerdo

La reunión celebrada este miércoles en Washington entre representantes de Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia finalizó sin lograr un acuerdo sobre el futuro de la isla, más allá de la creación de un grupo de trabajo para abordar "discrepancias fundamentales".

Horas antes de la cita diplomática, el Ministerio de Defensa de Dinamarca anunció un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y las maniobras en este territorio autónomo danés, en colaboración con sus aliados de la OTAN, debido al incremento de las tensiones en el Ártico.

Dinamarca movilizó un comando de avanzada hacia Nuuk, la capital, para preparar la llegada de más efectivos, aviones y barcos, y Suecia, Noruega, Francia y Alemania se sumaron a la iniciativa. El Ejército danés ya cuenta con el apoyo de 13 militares alemanes y 15 franceses como parte de lo que llaman una misión de reconocimiento y en las últimas horas, dos cazas F-35 de la Fuerza Aérea Danesa realizaban un entrenamiento planificado sobre Groenlandia.

"Se trata de ver si el Ártico es seguro y en qué medida podemos contribuir a esto juntos con nuestros socios de la OTAN", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa alemán.

De su lado, Suecia ha enviado tres efectivos, Noruega y Finlandia dos y Reino Unido y Países Bajos, uno. Hasta el momento, aún se desconoce si España se sumará a estas labores y la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este viernes que están valorando el envío de efecivos españoles. "Apostamos por la autononía estratégica de Europa. La Alianza Atlántica sabe que cuenta con España, cuenta con sus ejércitos".

Eso sí, parece que este despliegue no sorprende a Stephen Miller, Asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos: "No pueden defender Groenlandia. Para controlar un territorio hay que ser capaz de defenderlo, mejorarlo y habitarlo. Dinamarca ha fracasado en todas y cada una de estas pruebas".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.