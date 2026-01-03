Eternos enemigos: Trump dinamita cualquier opción de acuerdo pacífico en Venezuela con la caza a Maduro

El contexto EEUU ha atacado la capital de Venezuela y ha capturado a Maduro y a su mujer, que serán juzgados en territorio estadounidense bajo la acusación de narcoterrorismo.

Estados Unidos ha atacado Venezuela. Ha bombardeado Caracas, su capital. Lo ha hecho, además, en una jornada en la que han capturado tanto a Nicolás Maduro como a su mujer. En la que el dirigente venezolano, según Donald Trump, está fuera del territorio de su país y sobre el que Delcy Rodríguez ha pedido una prueba de vida.

Así es cómo está la situación. Aquí es hasta dónde se ha llegado. Así es todo ahora después del aumento de la tensión entre EEUU y Venezuela. Entre Trump y Maduro. Entre dos dirigentes que no han parado de atacarse desde que ambos están al mando de sus respectivos países.

Unos que se han tenido siempre bajo la lupa, con EEUU bombardeando supuestas narcolanchas con presuntos narcotraficantes en el Caribe y con buques interceptados llenos de petróleo. Ahora, la ofensiva ha llegado a tierra. A Caracas. A la capital.

Apenas un día antes, Maduro estaba tan relajado conduciendo por sus calles, hablando sobre su llamada con Trump en noviembre. "Creo que fue hasta agradable", llegó a decir el dirigente venezolano sobre una charla que, visto lo visto, no sirvió de mucho.

Porque lo de después, como él mismo dijo, fue lo contrario. Fue todo de tensión hasta llegar a un ataque que se ha fraguado durante meses. "La presión contra Maduro se empieza a incrementar desde octubre, paradójicamente con el Nobel para Corina Machado", cuenta José Antonio Gurpegui, profesor del Instituto Franklin.

"A partir de entonces comienza la presión atacando una narcolancha, y después desplazando el portaviones Gerald Ford y la Marina al Caribe", añade Gurpegui.

Y bloqueando el espacio aéreo. Y, finalmente, con bombas en la capital tras un despliegue militar que es el mayor del país desde la Guerra del Golfo.

Bajo el pretexto del narcotráfico

Acciones bélicas que Trump ha escalado bajo el pretexto de su lucha contra el narcotráfico y acusando a Maduro de terrorista. De estar vinculado al cartel de Los Soles. De pedir para él una recompensa de 50 millones de dólares.

"Es algo que le da buenos réditos electorales a Trump", ha explicado Gurpegui sobre las acciones y explicaciones, o excusas, de Trump para justificar el aumento de la tensión en el Caribe y en Venezuela.

De poco han servido los intentos de Venezuela para plantar cara a Trump. De poco ha servido esa estrategia, cambio de estrategia, llamando a la paz en inglés de un Maduro que incluso mostró disposición a llegar a un acuerdo contra el narcotráfico.

"Maduro ha molestado siempre porque encarnaba el poder ruso y chino en Sudamérica y Trump no podía permitir que estuviera ahí asentado", ha contado Gurpegui.

Ahora, con la presunta captura de Maduro, Trump ha ganado el pulso dinamitando con ello toda opción de alcanzar un acuerdo pacífico.

