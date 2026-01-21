"Si no estás en la mesa, estás en el menú": las voces que se plantan en Davos ante el matonismo de Trump y piden unidad para defender Groenlandia

¿Por qué es importante? El primer ministro canadiense se ha convertido en la principal resistencia contra Trump desde el Foro de Davos, donde ha afirmado que apoya "firmemente a Groenlandia y Dinamarca" en un muy aplaudido discurso tras el que ha aludido al articulo 5 de la OTAN para abogar por una defensa común: si atacan a uno, atacan a todos.

En el Foro de Davos, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, han criticado la actitud de Donald Trump y han instado a las potencias intermedias a unirse. Carney ha subrayado la importancia de la defensa común y ha advertido que las grandes potencias están utilizando la economía como arma. Por su parte, Newsom ha calificado de "patética" la diplomacia europea y ha pedido firmeza. Emmanuel Macron también ha manifestado su rechazo a las tácticas intimidatorias, abriendo camino a una resistencia europea. Trump enfrenta ahora desafíos incluso de sus aliados europeos.

En Davos, dos voces se han plantado ante el matonismo del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Uno ha sido el gobernador de California, Gavin Newsom, quien ha metido un buen rapapolvo a los europeos por no hacer nada, lo que, ha dicho, resulta "patético". Y el otro, el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ha pedido a las potencias intermedias unirse porque si no están en la mesa, ha dicho, estarán en el menú.

Carney se ha convertido en la principal resistencia contra Trump desde el Foro de Davos, en Suiza, donde ha afirmado: "Seré directo". "Apoyamos firmemente a Groenlandia y Dinamarca", ha afirmado en un muy aplaudido discurso tras el que ha aludido al articulo 5 de la OTAN para abogar por una defensa común: si atacan a uno, atacan a todos.

"Nos encontramos en medio de una ruptura, no de una transición", ha remarcado. Carney no menciona en ningún momento a Trump, pero parece dirigirse a él al asegurar que "las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como un arma". Y ante ello, ha dicho, la reacción debe ser firme. "Las potencias medias deben actuar juntas. Si no estás en la mesa, estás en el menú", ha afirmado el primer ministro canadiense.

Esto mismo es lo que ha defendido el gobernador de California, quien ha dicho que "ha llegado el momento de ponerse serios y dejar de ser cómplices. Es hora de mantenerse firmes, con carácter". Además, ha criticado "la diplomacia" de los líderes europeos. "Es patético. Ahora están pagando el precio", ha declarado desde Suiza.

Aunque algunos, como el presidente francés, Emmanuel Macron, ya cambian el discurso. Este ha enfatizado: "Preferimos el respeto a los matones". "No debemos ceder ante la ley del más fuerte ni ante las tácticas intimidatorias", ha agregado. Macron abre así el camino de una resistencia europea. "La soberanía, la identidad de nuestros países, nuestras fronteras y nuestra democracia", ha señalado la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Trump se encuentra ahora con el escollo, también, de sus aliados europeos.

