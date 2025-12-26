Ahora

Escalada de violencia en Nigeria donde grupos como Boko Haram o el Estado Islámico "atacan sistemáticamente" a "la fe diferente a la suya"

El contexto Durante la madrugada de este viernes, EEUU ha atacado el norte del país donde la mayoría de la población es musulmana.

"Un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista del ISIS". Así ha confirmado el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, en su red social el ataque del Ejército estadounidense en el norte de Nigeria. Según él, es la respuesta a la masacre de cristianos.

Ya a principios de noviembre, el republicano aseguraba que "están matando a un número récord de cristianos en Nigeria". Lo hacía erigiéndose como un héroe, un salvador del mundo. Algo que ha vuelto hacer esta Navidad con el ataque estadounidense, que ha contado con la cooperación del gobierno nigeriano.

Un movimiento que para el doctor en Historia y experto en relaciones internacionales Dagauh Komenan es muestra de que Trump "quiere legitimar una acción en un país soberano". De hecho, también ha aprovechado la ocasión para alimentar el bulo sobre un genocidio contra los cristianos en Nigeria.

Llegado a este punto es necesario aclarar algunas cuestiones de la situación en el país africano. En primer lugar, cabe destacar que hay dos religiones mayoritarias en este país: cristianos, que viven principalmente en el sur; y musulmanes, que son mayoritarios en el norte.

Es, precisamente, allí donde se producen gran parte de los ataques. Por ejemplo, en el vídeo sobre estas líneas puede verse como persiguen supuestamente a uno de ellos hasta matarlo. Razón que le ha bastado a Trump para atacar al Estado Islámico al noroeste del país. En este sentido, el doctor Komenan recuerda que "aunque haya poblaciones cristianas afectadas por estos ataques, la amplia mayoría sigue siendo musulmana".

Y es que en Nigeria no dejan de crecer los secuestros como el de las 200 niñas de Chibok, como tampoco la violencia armada perpetrada por grupos terroristas locales, como Boko Haram y otros vinculados al Daesh o AlQaeda. Todos ellos, fieles al salafismo, una de las corrientes más estrictas del islam.

Y es que en los últimos diez años Boko Haram e ISIS han matado en Nigeria a más de 35.000 personas: "Ellos atacan sistemáticamente a cualquier persona que practique una fe diferente a la suya", explica el doctor. Prueba de ello, el último ataque suicida contra una mezquita que no comparte su visión radical del Islam.

Mientras tanto, los ciudadanos nigerianos, cansados de la inseguridad, opinan sobre lo que está pasando. Para algunos, "el problema no es una crisis religiosa, sino los bandidos, que intentan destruir el país" siendo el gobierno del país el que "lo tiene que arreglar, no Estados Unidos (EEUU). Otros, no obstante, aseguran que "si Trump quiere acabar con los terroristas, bienvenido". Eso sí, todos comparten algo: que esa violencia que va más allá de cualquier religión termine.

