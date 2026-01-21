La era Trump 2.0 cumple un año: tecnopopulismo, polémicas, bandazos y un caos que deja el mundo patas arriba

Los detalles Desde tuitazos que mueven mercados hasta negocios familiares en Oriente Próximo, pasando por ataques a derechos fundamentales y polémicas diplomáticas, el primer año del 'Matón en Jefe' ha sido un terremoto político y social.

Donald Trump ha cumplido un año en la Casa Blanca, un periodo marcado por un turbulento terremoto político, económico y diplomático que ha desafiado el orden mundial. Prometió ser un presidente de paz, pero ha generado conflictos, desde guerras comerciales hasta tensiones diplomáticas inéditas. Trump juró sobre dos biblias, incluyendo la del 'Proyecto 2025', reflejando su enfoque ultraderechista. Ha firmado unos 230 decretos, atacando a migrantes, mujeres y derechos fundamentales, mientras favorece a los ricos. Su diplomacia se ha caracterizado por acercamientos a líderes autoritarios, y su administración ha sido influenciada por figuras tecnopopulistas como Elon Musk. Con tres años más por delante, su mandato promete seguir siendo controvertido.

Aunque a veces nos ha parecido eterno, Donald Trump solo lleva un año en la Casa Blanca. Doce meses que han sido un auténtico terremoto político, económico y diplomático, y que han hecho temblar el orden mundial. El presidente que prometía ser el 'presidente de la paz' ha hecho todo lo contrario: ha abierto conflictos de todo tipo, desde guerras comerciales hasta tensiones diplomáticas sin precedentes.

Juramento sobre dos biblias y un proyecto oculto

Hace justo un año, Trump juraba su cargo… pero no sobre cualquier Biblia. La tradicional estuvo presente, claro, pero junto a ella colocó otra: la del 'Proyecto 2025', una especie de biblia política de ultraderecha antisistema.

Donald Moynihan, experto en Ciencias Políticas en la Universidad de Georgetown y columnista del 'Wall Street Journal', lo resume así: "Muy basado en agitar políticas de guerra cultural." Y no exagera: el presidente ha dejado claro que va a la suya.

Gobierno autoritario: mujeres, migrantes y decretos

En su primer año, Trump ha firmado unos 230 decretos presidenciales, incluyendo indultos a los protogolpistas del asalto al Capitolio. Solo Franklin D. Roosevelt había firmado más en un solo año, en 1933.

Su gobierno ha ido claramente contra los más vulnerables: migrantes, mujeres, derechos reproductivos y libertad educativa han sido algunos de los blancos de sus medidas. Al mismo tiempo, ha cumplido sus promesas fiscales: bajada de impuestos a los ricos, recortes en servicios públicos, programas sociales y políticas de diversidad.

Matón en jefe y diplomacia a golpes

Trump ha hecho temblar a los mercados con guerras comerciales salvajes, aunque muchas veces luego suavizaba cuando conseguía lo que quería. No solo eso: sus viajes oficiales han servido para afianzar negocios de su familia en Oriente Próximo, mezclando política y negocio sin complejos.

En el plano internacional, se ha acercado a líderes autoritarios como Vladímir Putin o Xi Jinping, desafiando las normas tradicionales de diplomacia y dejando claro que este Trump 2.0 mina pilares democráticos y del orden mundial.

Tecnopopulismo y un Nobel de la Paz… curioso

Trump también ha acercado la Casa Blanca al mundo del tecnopopulismo, con figuras como Elon Musk influyendo en la narrativa y la agenda presidencial. Y, curiosamente, se ha hecho con un Nobel de la Paz...por la puerta de atrás, mientras seguía una agenda de confrontación en todos los frentes.

Doce meses de bandazos, decretos, polémicas y confrontaciones. Trump ha demostrado que puede cambiar el rumbo del país y del mundo en un solo tuit, y esto es solo el principio: quedan tres años más de mandato, que se nos antojan eternos.

