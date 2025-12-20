El equipo de Bill Clinton contraataca tras las imágenes de Epstein: "Todo el mundo espera respuestas no chivos expiatorios"

¿Qué ha dicho? El jefe del gabinete de Bill Clinton, Ángel Ureña, ha publicado un comunicado en el que habla de "dos tipos de personas" relacionados con Epstein, remarcando que el expresidente cortó toda relación con él cuando sus crímenes salieron a la luz.

En la publicación este viernes de parte de los cientos de miles de archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha mostrado al mundo aparecen varias imágenes del expresidente Bill Clinton en una piscina acompañado de mujeres a quienes se les ha tapado la cara para proteger su identidad, pudiéndose tratar de víctimas.

No obstante, el equipo del expresidente estadounidense ha salido en su defensa para insinuar que la Casa Blanca está buscando un "chivo expiatorio" con estas imágenes reveladas. El jefe del gabinete de Bill Clinton, Ángel Ureña, ha publicado un comunicado en su cuenta de 'X' donde ha señalado que "la Casa Blanca no ha estado ocultando estos documentos durante meses para publicarlos tarde un viernes para proteger a Bill Clinton":

"Esto es sobre protegerse a ellos mismos de lo que está por llegar o de lo que ellos tratarán de esconder siempre. Así que ellos pueden publicar todas las fotos de hace 20 años que quieran, pero esto no es sobre Bill Clinton. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Hasta Susie Wiles (jefa del gabinete de la Casa Blanca) dijo que Donald Trump estaba equivocado sobre Bill Clinton", ha añadido.

Para Ureña, hay "dos tipos de personas" en el caso Epstein. "El primer grupo no sabía nada y cortó relaciones con Epstein cuando sus crímenes salieron a la luz. El segundo grupo continuó su relación con él incluso después. Nosotros estamos en el primero", ha sentenciado.

Por ello, el jefe de gabinete de Bill Clinton afirma que eso no lo cambiará ni "la cantidad de demoras realizadas por el segundo grupo". "Todo el mundo, especialmente MAGA, espera respuestas, no chivos expiatorios", ha concluido.

