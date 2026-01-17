Del enfado noruego a las parodias en la televisión: las reacciones a la entrega del Nobel a Trump

Los detalles María Corina Machado ha asegurado estar satisfecha con el encuentro con el líder del EEUU y ha expresado que hasta fue "emotivo". En cuanto a Trump, ahora dice que es una mujer "a la que hay que conocer", aunque sigue sin ser su favorita para liderar Venezuela.

El episodio del Premio Nobel que involucra a Donald Trump y María Corina Machado ha generado controversia. Una foto muestra a Trump sosteniendo el premio con Corina en segundo plano, sonriendo tenuemente. Aunque Corina asegura que el encuentro fue "emotivo", las circunstancias de su entrada a la Casa Blanca y el intercambio del premio siguen siendo un misterio. El Instituto Nobel ha recordado que el galardón no puede ser transferido, lo que ha causado descontento en Noruega. Corina, sin el premio, reitera su confianza en Trump para la libertad de Venezuela, mientras él la elogia públicamente.

Pocas veces un Premio Nobel había viajado tanto y, sobre todo, pocas veces había pasado por tantas manos. La prueba del 'delito' es una única foto de Trump agarrado a su 'tesoro'junto a una Corina en un consciente segundo plano, algo que también reflejan sus sonrisas. La de Corina apenas era una mueca, frente a la de Trump, donde se pueden contar hasta 12 piezas dentales, aunque, ella dice estar satisfecha y hasta destaca que fue "emotivo".

Sin embargo, este momento tiene sus flecos. Y es que María Corina Machado entró a la Casa Blanca a través de un control de seguridad y por la puerta de atrás, pero cómo y qué condiciones se perpetró el encuentro y el trasvase del premio es todavía una incógnita.

De momento, solo hay parodias, como en el programa de Jimmy Fallon, donde se da a entender que casi se lo arrancó de las manos. A los que no le ha hecho ninguna gracia ha sido a los noruegos, los que le entregaron el premio: "Un Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros", ha señalado el Instituto Nobel en un comunicado.

Lo que está claro es que Corina salió de allí sin premio, pero con un repetitivo mantra: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela". En cuanto a Trump, el otro protagonista de esta historia, cuando habla de ella ahora, se deshace en halagos. Dice que es una mujer a la que "hay que conocer", aunque sigue sin ser su preferida.

