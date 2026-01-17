Ahora

El premio más viajero

Del enfado noruego a las parodias en la televisión: las reacciones a la entrega del Nobel a Trump

Los detalles María Corina Machado ha asegurado estar satisfecha con el encuentro con el líder del EEUU y ha expresado que hasta fue "emotivo". En cuanto a Trump, ahora dice que es una mujer "a la que hay que conocer", aunque sigue sin ser su favorita para liderar Venezuela.

Jimmy Fallon
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pocas veces un Premio Nobel había viajado tanto y, sobre todo, pocas veces había pasado por tantas manos. La prueba del 'delito' es una única foto de Trump agarrado a su 'tesoro'junto a una Corina en un consciente segundo plano, algo que también reflejan sus sonrisas. La de Corina apenas era una mueca, frente a la de Trump, donde se pueden contar hasta 12 piezas dentales, aunque, ella dice estar satisfecha y hasta destaca que fue "emotivo".

Sin embargo, este momento tiene sus flecos. Y es que María Corina Machado entró a la Casa Blanca a través de un control de seguridad y por la puerta de atrás, pero cómo y qué condiciones se perpetró el encuentro y el trasvase del premio es todavía una incógnita.

De momento, solo hay parodias, como en el programa de Jimmy Fallon, donde se da a entender que casi se lo arrancó de las manos. A los que no le ha hecho ninguna gracia ha sido a los noruegos, los que le entregaron el premio: "Un Premio Nobel no puede ser revocado, compartido ni transferido a otros", ha señalado el Instituto Nobel en un comunicado.

Lo que está claro es que Corina salió de allí sin premio, pero con un repetitivo mantra: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela". En cuanto a Trump, el otro protagonista de esta historia, cuando habla de ella ahora, se deshace en halagos. Dice que es una mujer a la que "hay que conocer", aunque sigue sin ser su preferida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump responde e impondrá aranceles del 10% a los países europeos con tropas en Groenlandia desde el 1 de febrero
  2. La UE y Mercosur firman su "histórico" acuerdo con un mensaje para Trump: "Optamos por la cooperación en vez de por la división"
  3. La Administración Trump mantuvo conversaciones con Diosdado Cabello meses antes de la detención de Maduro
  4. Las protestas en Irán disminuyen y su líder señala a Trump como el "culpable" de las muertes: "Es una sedición americana"
  5. ¿Sabrán llegar a acuerdos? Las casi nulas expectativas del encuentro entre Sánchez y Feijóo 10 meses después de su última reunión
  6. Dos españoles, junto con colombianos y cubanos, acusados en Lituania de sabotaje bajo las instrucciones de Rusia