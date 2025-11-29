EEUU responde al tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington y suspende todas las solicitudes de asilo

Los detalles El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ha anunciado que la decisión durará hasta que puedan "garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible": "La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad".

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados cerca de la Casa Blanca, resultando en la muerte de Sarah Beckstrom y dejando a su compañero en estado crítico. Este incidente llevó al presidente Donald Trump a criticar a los migrantes y ordenar la suspensión de solicitudes de asilo de afganos. Joseph B. Edlow, director del USCIS, anunció la suspensión de decisiones de asilo para garantizar investigaciones exhaustivas. El Departamento de Estado también suspendió la emisión de visados para afganos. Trump culpó a la administración Biden por traer a un ciudadano afgano involucrado y planea pausar la inmigración desde países del tercer mundo, calificando la situación como una "disfunción social".

Dos miembros de la Guardia Nacional eran tiroteados en Washington este miércoles en las inmediaciones de la Casa Blanca. Una de las agentes, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció por la gravedad de sus herids mientras que su compañero sigue en estado crítico. Este suceso desencadenó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetiera contra los migrantes y ordenara bloquear las solicitudes de asilo de los afganos. Este viernes, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Joseph B. Edlow, anunciaba la suspensión de todas las decisiones de asilo de personas migrantes.

"El USCIS ha suspendido todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y evaluado al máximo nivel posible. La seguridad del pueblo estadounidense siempre es nuestra prioridad", ha indicado Edlow en un mensaje en su cuenta de la red social X.

Así, el Departamento de Estado de EEUU ha anunciado poco antes que suspende "inmediatamente" la emisión de visados para ciudadanos con pasaporte de Afganistán y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha incidido en que el país norteamericano "no tiene mayor prioridad que proteger a (nuestra) nación y a (nuestro) pueblo".

"El Departamento de Estado ha suspendido inmediatamente la emisión de visas para personas que viajan con pasaportes afganos. El Departamento está tomando todas las medidas necesarias para proteger la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos", ha declarado la institución en un mensaje emitido en su cuenta oficial de la red social X.

El líder republicano ha relacionado este suceso con la inmigración tras asegurar que este ciudadano afgano llegó "traído por la anterior administración", la presidida por Joe Biden, después de la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán y la llegada al poder de los talibanes. "En su mayor parte, no los queremos. Entran ilegalmente", ha denunciado.

Este mismo viernes el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado su intención de "pausar permanentemente" la inmigración desde "todos los países del tercer mundo" en un plan que incluirá eliminar "millones de admisiones ilegales" durante el mandato de su predecesor.

"Solo la migración inversa puede remediar por completo esta situación", ha aseverado, antes de definir esa "situación", en una segunda publicación enviada inmediatamente después, como una "disfunción social" provocada, según él, por la carga de refugiados y la población migrante, que sería "mucho mayor" que las cifras oficiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.