EEUU e Irán llevan su choque al Consejo de Seguridad de la ONU: acusaciones de "cinismo" y amenazas de intervención de Trump

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha reiterado este jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el presidente de su país, Donald Trump, del que ha destacado ser "un hombre de acción", está barajando "todas las opciones para detener la masacre" de manifestantes en Irán, donde han muerto más de 3.400 personas, en medio de las advertencias de Washington sobre una posible intervención militar en el país centroasiático.

"El presidente Trump es un hombre de acción, no un hombre de palabrería interminable como vemos en Naciones Unidas. Ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería saberlo mejor que los líderes del régimen iraní", ha declarado durante una sesión en la que ha insistido en que "Trump y Estados Unidos respaldan al valiente pueblo de Irán".

Waltz ha defendido este respaldo como una "responsabilidad" de "todos", tras advertir al grupo de 15 países de que "el nivel de violencia (y) de represión que el régimen iraní ha desatado contra sus propios ciudadanos tiene repercusiones para la paz y la seguridad internacionales".

En este sentido, ha rechazado que la crisis desatada en Irán sea un asunto interno, un argumento esgrimido por Teherán del que ha dicho que "es absolutamente erróneo y falso", al acusar a las autoridades de este país de financiar a grupos armados, sus programas nucleares y los de misiles "en lugar de cubrir las necesidades básicas" de su pueblo.

"Todos deberían preguntarse, todos los que estamos sentados aquí hoy, ¿cuántas personas están muertas, cuántas personas están heridas, mutiladas y maltratadas en Oriente Próximo, en Israel, en Gaza, en Siria, en Líbano, en Yemen, en Irak, incluso en Venezuela, debido al apoyo del régimen al terrorismo como el mayor estado patrocinador?", ha declarado.

El representante permanente de Estados Unidos ante el organismo multilateral ha señalado al Ejecutivo iraní como "el único responsable de la miseria económica del pueblo iraní y de la represión de su libertad" y en este sentido ha rechazado que las "protestas son un complot extranjero para preparar el terreno para una acción militar", un extremo denunciado en los últimos días por Teherán.

"Irán dice estar dispuesto al diálogo, pero sus acciones demuestran lo contrario. Todo el mundo debe saber que el régimen está más débil que nunca y, por lo tanto, está difundiendo esta mentira debido al poder del pueblo iraní en las calles. Tienen miedo. Temen a su propio pueblo", ha considerado Waltz.

Irán acusa a EEUU de tener una posición "particularmente cínica"

Por su parte, el vicerrepresentante permanente de Irán ante Naciones Unidas, Gholamhossein Darzi, ha acusado este jueves ante el Consejo de Seguridad a Estados Unidos de participar directamente "en la derivación de la agitación en Irán hacia la violencia", en alusión a las protestas, en las que la represión se ha saldado con más de 3.400 muertos, y ha advertido contra una hipotética intervención militar extranjera en el país centroasiático basándose en la Carta de la ONU.

"El régimen estadounidense intenta presentarse como amigo del pueblo iraní, al tiempo que sienta las bases para la desestabilización política y la intervención militar bajo una supuesta narrativa humanitaria", ha afirmado el diplomático iraní, que ha tachado la solicitud emitida por Washington para la reunión del Consejo de "vergonzosa" y la ha achacado a un intento de "ocultar su complicidad directa en los crímenes que sus mercenarios han cometido contra nuestra nación".

El embajador de Teherán ante la ONU ha tachado la posición estadounidense de "particularmente cínica" a la luz de lo que ha descrito como "el largo y bien documentado historial de Estados Unidos de intervenciones militares ilegales, operaciones de cambio de régimen y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Al hilo y ante las amenazas de una intervención directa sobre suelo iraní, el representante del país centroasiático ha advertido de que "cualquier amenaza de uso de la fuerza" contra su país, bajo cualquier pretexto e incluyendo "proteger a los manifestantes o apoyar al pueblo iraní, constituiría una grave violación del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas".

"En virtud del Artículo 207, que invoca la retórica humanitaria para justificar el uso de la fuerza en un abuso deliberado del Derecho Internacional, el Consejo de Seguridad, sus miembros y el secretario general (António Guterres) tienen la clara responsabilidad jurídica, moral y política de rechazar y condenar inequívocamente tales acciones ilegales antes de que sea demasiado tarde", ha subrayado Darzi, quien ha alertado de que, en su opinión, "la credibilidad de Estados Unidos depende ahora de si esta prohibición fundamental es confirmada o erosionada por uno de sus propios miembros permanentes".

Asimismo, el diplomático ha asegurado que "cualquier acto de agresión, directo o indirecto, se enfrentará con una respuesta decisiva, proporcionada y legal". "No es una amenaza. Es una constatación de la realidad jurídica", ha recalcado.

