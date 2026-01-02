EEUU empieza el nuevo año como acabó 2025: con detenciones del ICE de todo el que sea migrante (o lo parezca)

El contexto Da igual la hora, da igual el día y da igual que haya niños delante, el objetivo es arrestar, muchas veces guiados simplemente por el color de piel, y deportar a todo aquel y toda aquella que aparente ser de fuera.

En Estados Unidos, el año 2025 concluyó con redadas y el 2026 comenzó de la misma manera, reflejando una política 'trumpista' que ha impactado significativamente la vida de los ciudadanos en los últimos 12 meses. La estigmatización y criminalización de migrantes o quienes lo parezcan continuará marcando el nuevo año. En un incidente en Minnesota, tres agentes redujeron a una mujer, lo que provocó insultos de los presentes. Estas detenciones, dirigidas por el ICE, han generado temor en comunidades latinas y africanas. En Chicago, la Patrulla Fronteriza sigue activa, y las detenciones indiscriminadas, basadas en el aspecto, persisten.

Hasta tres agentes hicieron falta para reducir a una mujer contra el capó de un vehículo, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas. Cuando ya estaba esposada, la tiraron al suelo y comenzaron los insultos de quienes grabaron la escena: "Malditos hijos de p****! "Malditos hijos de p****!".

Ante el revuelo, uno de los agentes incluso amagó con sacar su arma para dispersar a la multitud. Son estas detenciones contra migrantes y estadounidenses de origen latino o africano, la forma que ha tenido el ICE de despedir 2025 y de comenzar 2026.

En Minnesota, por ejemplo, han aprovechado el primer día del año para seguir arrestando a trabajadores de la construcción. Distinto año, misma forma de proceder. "¿Quién va a terminar de construir este edificio si los únicos que son capaces están siendo detenidos?", expresaba un obrero.

Es lo que quiere dejar claro con la difusión de un vídeo el jefe de la Patrulla Fronteriza, que asegura que ellos no regresan, porque nunca se han ido. "Han enviado a la Patrulla Fronteriza a Chicago para ocuparse del asunto", afirma.

Y así han pasado 12 meses ya: acostumbrándonos a la fuerza a ver cómo el presidente de EEUU, Donald Trump, usa las autoridades para aterrorizar a comunidades enteras.

Da igual la hora, da igual el día, da igual que haya niños delante e, incluso, les da igual que sea una profesora en una guardería. El objetivo es arrestar, muchas veces guiados simplemente por el color de piel, y deportar a todo aquel y toda aquella que aparente ser de fuera.

