Tensión en Venezuela

Eduardo Saldaña compara las excusas de Trump y Bush para intervenir militarmente en el extranjero

El contexto Eduardo Saldaña analiza cómo Donald Trump y George Bush usaron diferentes pretextos para justificar intervenciones militares en otros países. Según el periodista, la lucha contra las drogas de Trump sigue patrones similares a la guerra contra el terror de Bush.

Eduardo Saldaña compara en un vídeo de laSexta las diferentes excusas que utilizaron tanto George Bush como Donald Trump para justificar la intervención militar en el extranjero.

"La guerra contra las drogas de Donald Trump bebe mucho de la guerra contra el terror que vivimos con George Bush tras los ataques de los 11 S, donde se empezaron a justificar intervenciones a actores no estatales en cualquier país del mundo porque era una amenaza a la seguridad nacional", comenta el periodista.

Según Saldaña, este patrón se repite con el actual presidente estadounidense para así demostrar que sus ataques a Venezuela tienen una base . "Nos encontramos con que Trump declara como grupos terroristas a los carteles y a los grupos narcotraficantes y, por lo tanto, justifica a nivel interno la intervención militar en territorio extranjero", explica.

