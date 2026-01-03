Eduardo Saldaña compara las excusas de Trump y Bush para intervenir militarmente en el extranjero

El contexto Eduardo Saldaña analiza cómo Donald Trump y George Bush usaron diferentes pretextos para justificar intervenciones militares en otros países. Según el periodista, la lucha contra las drogas de Trump sigue patrones similares a la guerra contra el terror de Bush.

Eduardo Saldaña, en un vídeo de laSexta, analiza las similitudes entre las justificaciones de George Bush y Donald Trump para intervenciones militares en el extranjero. Saldaña señala que la "guerra contra las drogas" de Trump se inspira en la "guerra contra el terror" de Bush tras el 11-S, cuando se comenzaron a justificar acciones contra actores no estatales en todo el mundo por considerarlos amenazas a la seguridad nacional. Según el periodista, Trump utiliza este enfoque para legitimar sus ataques a Venezuela, declarando a los carteles y grupos narcotraficantes como terroristas, lo que justifica internamente la intervención militar en el extranjero.

"La guerra contra las drogas de Donald Trump bebe mucho de la guerra contra el terror que vivimos con George Bush tras los ataques de los 11 S, donde se empezaron a justificar intervenciones a actores no estatales en cualquier país del mundo porque era una amenaza a la seguridad nacional", comenta el periodista.

Según Saldaña, este patrón se repite con el actual presidente estadounidense para así demostrar que sus ataques a Venezuela tienen una base . "Nos encontramos con que Trump declara como grupos terroristas a los carteles y a los grupos narcotraficantes y, por lo tanto, justifica a nivel interno la intervención militar en territorio extranjero", explica.

