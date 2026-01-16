La economía como arma por Groenlandia: la UE golpea a Trump donde más le duele y él amenaza con más aranceles

El contexto Con el republicano deseando controlar el territorio, Europa pretende vincular los acuerdos económicos con EEUU a su seguridad. Trump, por su parte, ha avisado con que podría imponer tasas a los que se opongan a su plan.

La Unión Europea está respondiendo a las intenciones de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, una ambición que ha generado tensiones con Estados Unidos. La UE ha advertido que cualquier movimiento en la isla, que pertenece a Dinamarca, podría poner en peligro las relaciones comerciales entre ambos bloques. Roland Lescure, ministro de Economía de Francia, ha subrayado que Groenlandia es parte de un país soberano de la UE, y cualquier intento de anexión cruzaría una "línea roja". Trump, sin embargo, ha respondido amenazando con imponer aranceles a los países que se opongan a su plan, justificando su interés en la isla por motivos de seguridad nacional. La situación ha llevado a varios países europeos a desplegar tropas en Groenlandia en el marco de maniobras de la OTAN, aumentando la desconfianza entre Dinamarca y Estados Unidos.

La Unión Europea sigue moviéndose ante Donald Trump. Ante esa ambición del presidente de EEUU. Ante su expansionismo. Ante la idea que tiene entre ceja y ceja de anexionarse Groenlandia. Porque el republicano sigue en sus trece. Porque, ante eso, la UE quiere responder con lo que más le duele o puede dolerle al neoyorquino: con el dinero.

Con los negocios. En algo que Trump entiende y que podrían vincular al tema de Groenlandia. Y es que la UE y EEUU están cerca de firmar diversos acuerdos que podrían quedar en el aire, o enterrados, en caso de que el republicano pase a la acción en la isla dependiente de Dinamarca.

Es, básicamente, un 'si tocas Groenlandia, no hay negocios'. No hay acuerdos. Y sobre esa idea ha hablado Roland Lescure, ministro de Economía de Francia, que ha advertido a EEUU sobre qué podría pasar: "Hacerse con el territorio danés sería cruzar una línea roja que pondría en peligro las relaciones comerciales".

"Groenlandia es parte de un país soberano que pertenece a la Unión Europea. No hay que jugar con cosas así", ha afirmado en palabras recogidas por 'Financial Times'.

Trump responde con aranceles

Pero Trump no se achanta. Ni ante esto ni ante nada. Y ante esa opción, ante esa acción, ya tiene su reacción. Ya ha avisado. Ya ha advertido y amenazado a los países que se opongan a su idea de anexionarse Groenlandia.

Lo ha hecho en la Casa Blanca, desde donde ha deslizado la idea de más tasas: "Podría imponer aranceles a los países que no estén de acuerdo con esto. Que no lo apoyen".

El presidente de EEUU, en sus palabras, ha justificado la necesidad de hacerse con Groenlandia por "motivos de seguridad nacional".

Y es que la tensión entre Estados Unidos y Europa es cada vez mayor. Lo es porque Trump no cede en sus pretensiones. Porque ya afirmó que harían "algo" con Groenlandia ya fuese "por las buenas o por las malas". Porque en la ecuación ha metido a China y a Rusia, países que según él se harían con la isla de no ser suya. Y porque Europa se está moviendo.

Está reaccionando, y varios países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido, además de Dinamarca, han enviado tropas sobre el terreno o han expresado su disposición a hacerlo si la situación lo requiere, en el marco de unas maniobras de la OTAN.

Desconfianza con Washington

Tampoco parece importar esto a Trump. Según Katherine Leavitt, jefa de prensa de la Casa Blanca, el presidente sigue con su idea de obtener la isla sea como sea, minimizando el hecho del envío de militares a Groenlandia.

Mientras, y con once senadores y congresistas de EEUU en Dinamarca, la desconfianza entre daneses y groenlandeses con Washington va en aumento. Más aún desde que la Casa Blanca afirmase que el grupo de trabajo que han creado al respecto tenía como objetivo "la adquisición de la isla". "Eso no es lo que acordamos", ha expresado Lars Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

