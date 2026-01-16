Ahora

La isla danesa, en el foco

La economía como arma por Groenlandia: la UE golpea a Trump donde más le duele y él amenaza con más aranceles

El contexto Con el republicano deseando controlar el territorio, Europa pretende vincular los acuerdos económicos con EEUU a su seguridad. Trump, por su parte, ha avisado con que podría imponer tasas a los que se opongan a su plan.

Trump, con la mirada fija en GroenlandiaTrump, con la mirada fija en GroenlandialaSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Unión Europea sigue moviéndose ante Donald Trump. Ante esa ambición del presidente de EEUU. Ante su expansionismo. Ante la idea que tiene entre ceja y ceja de anexionarse Groenlandia. Porque el republicano sigue en sus trece. Porque, ante eso, la UE quiere responder con lo que más le duele o puede dolerle al neoyorquino: con el dinero.

Con los negocios. En algo que Trump entiende y que podrían vincular al tema de Groenlandia. Y es que la UE y EEUU están cerca de firmar diversos acuerdos que podrían quedar en el aire, o enterrados, en caso de que el republicano pase a la acción en la isla dependiente de Dinamarca.

Es, básicamente, un 'si tocas Groenlandia, no hay negocios'. No hay acuerdos. Y sobre esa idea ha hablado Roland Lescure, ministro de Economía de Francia, que ha advertido a EEUU sobre qué podría pasar: "Hacerse con el territorio danés sería cruzar una línea roja que pondría en peligro las relaciones comerciales".

"Groenlandia es parte de un país soberano que pertenece a la Unión Europea. No hay que jugar con cosas así", ha afirmado en palabras recogidas por 'Financial Times'.

Trump responde con aranceles

Pero Trump no se achanta. Ni ante esto ni ante nada. Y ante esa opción, ante esa acción, ya tiene su reacción. Ya ha avisado. Ya ha advertido y amenazado a los países que se opongan a su idea de anexionarse Groenlandia.

Lo ha hecho en la Casa Blanca, desde donde ha deslizado la idea de más tasas: "Podría imponer aranceles a los países que no estén de acuerdo con esto. Que no lo apoyen".

El presidente de EEUU, en sus palabras, ha justificado la necesidad de hacerse con Groenlandia por "motivos de seguridad nacional".

Y es que la tensión entre Estados Unidos y Europa es cada vez mayor. Lo es porque Trump no cede en sus pretensiones. Porque ya afirmó que harían "algo" con Groenlandia ya fuese "por las buenas o por las malas". Porque en la ecuación ha metido a China y a Rusia, países que según él se harían con la isla de no ser suya. Y porque Europa se está moviendo.

Está reaccionando, y varios países europeos como Francia, Alemania o Reino Unido, además de Dinamarca, han enviado tropas sobre el terreno o han expresado su disposición a hacerlo si la situación lo requiere, en el marco de unas maniobras de la OTAN.

Desconfianza con Washington

Tampoco parece importar esto a Trump. Según Katherine Leavitt, jefa de prensa de la Casa Blanca, el presidente sigue con su idea de obtener la isla sea como sea, minimizando el hecho del envío de militares a Groenlandia.

Mientras, y con once senadores y congresistas de EEUU en Dinamarca, la desconfianza entre daneses y groenlandeses con Washington va en aumento. Más aún desde que la Casa Blanca afirmase que el grupo de trabajo que han creado al respecto tenía como objetivo "la adquisición de la isla". "Eso no es lo que acordamos", ha expresado Lars Rasmussen, ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas
  2. Trump amenaza con imponer aranceles a los países que no apoyen su plan de hacerse con Groenlandia
  3. Las denunciantes de Julio Iglesias acusan al cantante de coacciones: "Él siempre decía: 'Si tú hablas mal de mí, nadie te va a creer"
  4. Sanidad lleva ante la Justicia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear un registro de objetores del aborto
  5. El jefe de gabinete de Mazón niega ante la jueza de la DANA que borrara mensajes de su móvil: "Hice una portabilidad"
  6. Un médico forense denuncia que Geraldo Lunas murió bajo custodia de los agentes de migración de Trump por "asfixia"