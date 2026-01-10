El drama de la infancia en Venezuela: el 11% de los niños sufre desnutrición y la mortalidad infantil es diez veces superior a la de España

Los detalles Muchos padres de esos niños son migrantes económicos en otros países, quienes tuvieron que dejar "a los menores a cargo de sus tías o abuelas", tal y como indica Maribel, de 'World Vision Venezuela'.

En Venezuela, más del 40% de la población son niños y adolescentes que han quedado al cuidado de familiares debido a la migración económica de sus padres, según Maribel Prada de 'World Vision Venezuela'. Durante los últimos 20 años, el país experimentó mejoras en educación y sanidad, pero ahora enfrenta una grave crisis económica. Chema Vera de 'Unicef' España destaca la disparidad entre el costo de la canasta básica alimentaria y el salario público. La desnutrición afecta al 11% de los niños, y la mortalidad infantil es alarmante. La intervención de Estados Unidos empeoró la situación, con un 6% de niños sin comer en 72 horas. Además, la financiación para ayuda humanitaria es escasa y ningún gran donante ha priorizado a Venezuela, salvo España, que alberga a cerca de 400.000 venezolanos.

Más del 40% de la población en Venezuela ahora mismo son niños y adolescentes que han perdido de vista a sus padres, migrantes económicos en otros países, quienes "dejaron a los menores a cargo de abuelas, tías...", señala Maribel Prada, miembro de 'World Vision Venezuela'.

Los últimos 20 años Venezuela ha sufrido muchos cambios abruptos. Al principio, hubo mejoras en educación, sanidad e incluso economía, pero los últimos han sido de caída libre. En este sentido, Chema Vera, director de 'Unicef' en España, subraya que "la canasta básica alimentaria está fijada en unos 660 euros, cuando el salario público está en un dólar".

Con esos sueldos, muchas familias solo pueden optar a dos productos de esta canasta básica. Partiendo de ahí, la infancia en Venezuela es muy dura: el 11% de sus niños y niñas sufren desnutrición y la mortalidad infantil es diez veces superior a la nuestra.

Además, con la llegada de la intervención de Estados Unidos, la situación, según las ONGs, empeoró durante las primeras horas de angustia: "El 6% de estos niños ya se acostó sin comer en apenas 72 horas después de la intervención", destaca Maribel Prada.

Y todo en un momento en el que, tras los recortes de Trump, el dinero para la ayuda humanitaria está en mínimos históricos. Sin embargo, Venezuela tiene, además, otro problema añadido, y es que "es muy difícil conseguir financiación", tal y como indica Chema Vera, quien lamenta que "no ha habido ningún gran donante que haya priorizado Venezuela".

Precisamente, uno de los pocos que lo ha mantenido es España donde ahora mismo, según el censo oficial, están viviendo cerca de 400.0000 venezolanos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.