Dos heridos graves por un tiroteo en un aparcamiento de Colonia (Alemania)

Un tiroteo ocurrido en Colonia, Alemania, durante la noche del viernes, ha dejado a dos hombres gravemente heridos. La Policía y la Fiscalía han detenido a un joven de 27 años, sospechoso de efectuar los disparos en un aparcamiento junto a un salón de actos. Las víctimas, de 46 y 53 años, fueron trasladadas al hospital. Aunque el evento en el salón no fue afectado, el altercado involucró a varias personas antes de los disparos. La unidad de homicidios ha iniciado una investigación, recopilando pruebas y entrevistando testigos para esclarecer el incidente.

Un tiroteo que ha tenido lugar durante la noche de este viernes en la ciudad alemana de Colonia, en el oeste del país, ha dejado a dos hombres gravemente heridos. La Policía Local y la Fiscalía han informado que ya se ha detenido a un sospechoso.

Las autoridades han explicado que el presunto agresor, un joven de 27 años, ha sido arrestado cerca del lugar de los hechos durante la noche, acusado de efectuar varios disparos en medio de un altercado.

Las balas alcanzaron a dos hombres, de 46 y 53 años, que han sido trasladados a un hospital en estado grave.

El incidente se dio en un aparcamiento situado junto a un salón de actos donde, según las autoridades, se estaba celebrando una cena con aforo completo, sin que el evento se haya visto afectado por el tiroteo. La disputa habría involucrado a varias personas más antes de que se produjeran los disparos.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del enfrentamiento, el arma empleada o el posible vínculo entre el detenido y los heridos, si bien la unidad de homicidios de la Policía ha anunciado que ha iniciado ya una investigación para esclarecer los hechos.

Los efectivos implicados en la misma han indicado que se han estado recopilando y analizando todas las pruebas disponibles, incluidos varios indicios recuperados del lugar del suceso y entrevistas realizadas a varios testigos con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.

