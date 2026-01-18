Ahora

Críticas a Trump

Distancia y crispación en la ultraderecha europea: Trump divide a sus aliados tras el ataque a Venezuela y su capricho por Groenlandia

El contexto La líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, se posicionaba contra los métodos "dignos del lejado oeste" del republicano: "Ha violado una promesa fundamental de campaña, no interferir en otros países, y tendrá que explicarlo a sus propios votantes".

Imágenes de Donald Trump y Marine Le Pen
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Pese a que parecía estar de lo más unida, la ultraderecha no pasa por su mejor momento a nivel europeo tras las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en el punto de mira del tablero geopolítico. Capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro, o expresar su deseo de hacerse con Groenlandia no ha hecho más que alejar a sus supuestos aliados europeos.

La líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, se posicionaba contra los métodos "dignos del lejado oeste" del republicano y se convertía en una de las primeras dirigentes en hacer pública su opinión: "Trump ha violado una promesa fundamental de campaña, no interferir en otros países, y tendrá que explicarlo a sus propios votantes".

Mientras, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, aseguraba que "él es muy de EEUU" y ella, "muy francesa". "La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente", expuso en sus redes sociales. Así, el partido de Le Pen también se ha distanciado, más si cabe, del presidente estadounidense.

Jordan Bardella, presidente de la formación, sostuvo que los republicanos "constituyen un desafío directo a la soberanía de un Estado europeo": "Pero, una vez más, prevalecen los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos y debemos tomar nota de ello."

Sin embargo, sus críticas no han sido suficientes para que la ultraderecha reprobase en el Parlamento Europeo el intento de Trump de apoderarse de Groenlandia. Quizá porque saben que en la estrategia de seguridad nacional de Trump juegan un papel clave para debilitar a Europa.

Su aliado español, Santiago Abascal, es el mejor ejemplo de esta sintonía con Trump, que no critica esos aranceles que perjudicarán al campo español del que tanto habla.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Europa se moviliza por Groenlandia: reunión de urgencia y condena en bloque al "error" de Trump de imponer aranceles
  2. El año más autoritario de Trump: amenazas, ataques y deportaciones en el mandato más peligroso del republicano
  3. Feijóo dice que Sánchez "alienta el enfrentamiento" con el modelo de financiación y pide defender España: "No caben los chantajes y privilegios"
  4. El Pentágono valora enviar 1.500 soldados a Minnesota para controlar las protestas por la muerte de Renee Nicole Good
  5. Bustinduy tilda de "injusta e ineficaz" la medida del PSOE en vivienda: "Lo primero es proteger a los inquilinos"
  6. La noruega 'Valor sentimental', la gran ganadora de los premios del cine europeo en los que 'Sirat' cosecha cinco galardones