Distancia y crispación en la ultraderecha europea: Trump divide a sus aliados tras el ataque a Venezuela y su capricho por Groenlandia

La ultraderecha europea enfrenta tensiones internas tras las controvertidas decisiones de Donald Trump, como intentar capturar a Nicolás Maduro y querer adquirir Groenlandia. Alice Weidel, de Alternativa por Alemania, criticó los métodos de Trump, afirmando que ha violado su promesa de no interferir en otros países. Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, también se distanció, defendiendo la soberanía de los Estados. Jordan Bardella destacó el desafío a la soberanía europea que representan las acciones de Trump. Sin embargo, la ultraderecha no ha condenado en el Parlamento Europeo el intento de Trump sobre Groenlandia, mientras Santiago Abascal mantiene su apoyo al presidente estadounidense.

Pese a que parecía estar de lo más unida, la ultraderecha no pasa por su mejor momento a nivel europeo tras las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se encuentra en el punto de mira del tablero geopolítico. Capturar al líder venezolano, Nicolás Maduro, o expresar su deseo de hacerse con Groenlandia no ha hecho más que alejar a sus supuestos aliados europeos.

La líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, se posicionaba contra los métodos "dignos del lejado oeste" del republicano y se convertía en una de las primeras dirigentes en hacer pública su opinión: "Trump ha violado una promesa fundamental de campaña, no interferir en otros países, y tendrá que explicarlo a sus propios votantes".

Mientras, Marine Le Pen, de Agrupación Nacional, aseguraba que "él es muy de EEUU" y ella, "muy francesa". "La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente", expuso en sus redes sociales. Así, el partido de Le Pen también se ha distanciado, más si cabe, del presidente estadounidense.

Jordan Bardella, presidente de la formación, sostuvo que los republicanos "constituyen un desafío directo a la soberanía de un Estado europeo": "Pero, una vez más, prevalecen los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos y debemos tomar nota de ello."

Sin embargo, sus críticas no han sido suficientes para que la ultraderecha reprobase en el Parlamento Europeo el intento de Trump de apoderarse de Groenlandia. Quizá porque saben que en la estrategia de seguridad nacional de Trump juegan un papel clave para debilitar a Europa.

Su aliado español, Santiago Abascal, es el mejor ejemplo de esta sintonía con Trump, que no critica esos aranceles que perjudicarán al campo español del que tanto habla.

