Disparos, miedo y una masacre: las imágenes de la redada más mortífera de Río de Janeiro

El contexto La redada buscaba descabezar a al Comando Vermelho, pero los métodos utilizados han sido duramente cuestionados por el presidente brasileño, Lula da Silva, y la ONU.

El operativo policial llevado a cabo en los barrios de Penha y Alemao (Río de Janeiro) se ha saldado con un total de 132 fallecidos. La Policía tenía como objetivo descabezar al Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil, no obstante, los métodos han sido duramente cuestionados por el presidente del Gobierno, Lula da Silva, e incluso por la ONU. Esto se debe a que muchos de los cadáveres han aparecido con signos de tortura y con disparos en la nuca.

En las imágenes que han captado los propios vecinos de las barriadas se puede apreciar como han tenido que tirarse al suelo de sus negocios o viviendas mientras escuchaban y veían como sobrevolaban a su alrededor las ráfagas de balas. A propósito, han tenido que ser los propios vecinos quienes trasladasen los cadáveres hasta una plaza, donde se han podido escuchar gritos de "masacre, masacre".

La mayoría de muertos eran jóvenes, como el hijo de Taua Brito, quien le ha explicado a los medios de comunicación locales que en su barrio "hay mucha gente llorando", mientras que fuera de las favelas "hay mucha gente aplaudiendo lo que hicieron -la Policía-". Brito no ha dudado en calificar esta operación civil y militar como "una masacre".

Sin embargo, la reacción del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, ha sido completamente opuesta a la de los ciudadanos. Castro se ha referido al operativo como "batalla" y tan solo le ha brindado importancia a las bajas sufridas por las fuerzas y cuerpos de seguridad cariocas: "Nuestras cuatro víctimas fueron los cuatro policías asesinados. El resto eran criminales". El gobernador es un cantante católico, bolsonarista, que no solo no se arrepiente de lo sucedido, sino que ha calificado la operación de "exitosa".

La reacción de Lula da Silva y la ONU

El presidente brasileño se ha pronunciado al respecto a través de su cuenta de X donde ha señalado que se ha reunido con su Gobierno y ha dado instrucciones al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el gobernador. Del mismo modo, ha expresado que no pueden "aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades".

Para ello, da Silva cree que es necesario un "trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico", pero que no ponga "en riesgo a policías inocentes, niños y familias". Asimismo, ha puesto como ejemplo una operación llevada a cabo en agosto, "la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país", la cual pudo llegar hasta el "núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero".

Por último, el líder del Ejecutivo brasileño ha destacado que con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, que ha presentado su partido en el Congreso Nacional, garantizarán que "las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales".

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también ha utilizado la plataforma de Elon Musk para pronunciarse y se mostró "horrorizada" por el resultado del dispositivo policial. "Recordamos a las autoridades sus obligaciones ante el derecho internacional, y urgimos a que se conduzcan investigaciones de forma pronta y efectiva", han concluido.

