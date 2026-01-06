Diosdado Cabello hace una exhibición de fuerza con un recorrido por Caracas rodeado de militares: "¡Leales siempre!"

Los detalles Ya ha entrado el estado de excepción en el país, lo que ha endurecido los controles policiales en todo el país.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, realizó un recorrido por Caracas el 5 de enero, acompañado de policías y militares, para demostrar el control del gobierno chavista y su lealtad. Durante la patrulla, el grupo proclamó su compromiso con la seguridad y tranquilidad del pueblo, destacando la defensa de la soberanía ante "ataques imperiales". El despliegue coincidió con la entrada en vigor del estado de excepción, que amplía el control policial y otorga poderes al Ejecutivo, incluyendo la militarización de servicios públicos e industrias básicas, restringiendo garantías constitucionales para enfrentar conflictos internacionales.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, salió en la noche del cinco de enero a recorrer algunas zonas de Caracas, rodeado de policías y militares, en una demostración de fuerza y control del aparato chavista, así como su lealtad al gobierno.

Al grito de "¡leales siempre, traidores nunca!", el grupo ha patrullado la capital venezolana para, según expresó el ministro en redes sociales, "trabajar por la seguridad y la tranquilidad de todos"

"Este lunes, el capitán Diosdado Cabello Rondón realizó un recorrido por la parroquia Caricuao, reafirmando el compromiso del Gobierno Bolivariano con la defensa integral de la patria y la protección del pueblo, frente a los ataques imperiales que buscan socavar la soberanía y estabilidad de todos los venezolanos", indicó el Ministerio de Justicia en su cuenta de Instagram.

Los efectivos, que también se desplegaron en la Plaza O’Leary, donde reportaron "total normalidad", en una misión que busca garantizar "la calma y la confianza del pueblo venezolano".

Armados todos con fusiles, en los vídeos publicados en redes sociales, las fuerzas de seguridad han repetido las mismas consignas, en las que reiteraban que "dudar es traición".

Este aumento de la seguridad coincide con la entrada en vigor del estado de excepción, que endurece los controles policiales por todo el país. La firma del decreto de Estado de Conmoción Exterior, reservado para conflictos internacionales, otorga amplios poderes al Ejecutivo y restringe garantías constitucionales.

Concretamente, ordena la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y otras industrias básicas del Estado, y somete temporalmente a su personal al régimen militar.

